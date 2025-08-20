Matane/Côte-Nord : des traversées annulées

Par Anne-Sophie Paquet-T. 2:12 PM - 20 août 2025
Temps de lecture :

La traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout est à l’arrêt ce mercredi 20 août en raison d’un problème technique. Photo ; Johannie Gaudreault

La Société des traversiers du Québec (STQ) annonce l’annulation de toutes les traversées prévues ce mercredi 20 août 2025 sur la liaison Matane–Baie-Comeau–Godbout en raison d’un problème technique.

L’incertitude demeure pour les départs du jeudi 21 août puisque les traversées pourraient également être annulés selon l’évolution de la situation.

Les clients qui avaient effectué une réservation verront leurs dépôts remboursés, a précisé la STQ dans un communiqué.

La direction de la traverse se dit consciente des inconvénients occasionnés, mais rappelle que la sécurité des passagers et des équipages prime dans les décisions de service.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Haute-Côte-Nord : des travaux en vue de la plateforme de compostage

De l’aide financière pour des projets destinés aux aînés de la Côte-Nord

Acquisition d’Innergex: il fallait «agir rapidement», selon la ministre Fréchette

Lire également

Haute-Côte-Nord : des travaux en vue de la plateforme de compostage

Consulter la nouvelle

De l’aide financière pour des projets destinés aux aînés de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord