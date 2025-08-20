Rivière Saguenay: trouver l’équilibre entre développement industriel et protection de l’environnement 

Les uns y imaginent déjà un grand port méthanier. Les autres rêvent plutôt d’y voir de nouvelles aires protégées intouchables. L’activité industrielle y grouille déjà. Le Groupe de recherche sur l’écosystème du fjord du Saguenay (GREFS) stimule quant à lui la recherche et l’acquisition de connaissances sur les facteurs qui influencent l’écosystème singulier du Saguenay, rivière et fjord.

Basé à Sept-Îles, l’Institut nordique de recherche sur l’environnement et la santé au travail (INREST) a toujours eu l’intention de sortir des frontières de la Côte-Nord avec son projet d’envergure Enviro-Action. Le projet pilote Enviro-Actions MC-Saguenay et la création du GREFS en 2022 en sont une preuve concrète.

Le projet Environ-Action saguenéen, comme son vis-à vis nord-côtier, vise à améliorer la gestion environnementale des zones portuaires et maritimes.

« En d’autres termes, on instrumentalise et on outille les zones portuaires et industrielles afin de leur permettre de gérer de manière préventive et proactive, leurs activités », indique marie-eve Martel, adjointe à la direction de l’INREST.

Une station de suivi du programme Enviro-Actions. Photo courtoisie

Les données recueillies dans le cadre des travaux du GREFS permettent d’offrir aux gestionnaires maritimes « des outils de gestion visant la préservation des écosystèmes, une meilleure compréhension des facteurs qui influencent le milieu biologique et faunique du fjord et comment ceux-ci interagissent entre eux, notamment par leur mise en relation et leur analyse dans un cadre scientifique global, indépendant et rigoureux », indique Mme

Des chercheurs et des professionnels du Centre d’expertise industrialo-portuaire (CEIP), de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et de l’Université Laval (ULAVAL) contribuent aux travaux du GREFS, coordonnés par l’INREST.

Deux nouveaux labos

Deux laboratoires soutiennent les activités du GREFS. Le Laboratoire de recherche sur l’écosystème du fjord du Saguenay (Écofjord) de l’UQAC étudie l’écologie des poissons (proies, habitats…), dont certaines prisées des amateurs de pêche, dans le fjord du Saguenay. La présence accrue du flétan et du bar rayé intéresse d’ailleurs les chercheurs. L’utilisation durable de ces ressources halieutiques interpelle l’équipe de Pascal Sirois, directeur du laboratoire Écofjord.

Le Laboratoire Biome s’intéresse aux invertébrés de l’écosystème du fjord. Photo courtoisie.

Quant à lui, le laboratoire Biome de l’Université Laval axe ses travaux sur l’étude de la biodiversité marine et du fonctionnement des écosystèmes en lien avec les changements globaux.

Les invertébrés, beaucoup plus discrets que leurs « colocataires » les baleines ne font pas les manchettes, mais ils sont une composante essentielle de la chaîne alimentaire des poissons et des autres espèces qui vivent dans le Saguenay. Leur apport environnemental, notamment dans la séquestration du carbone, n’est pas négligeable et ce n’est qu’une partie de ce sur quoi l’équipe du directeur de laboratoire, Philippe Archambault, se penche.

Le Port de Saguenay, Rio Tinto, Promotion Saguenay et le Gouvernement du Québec (Stratégie Avantage Saint-Laurent du ministère des Transports) contribuent au financement des travaux du GREFS, des investissements de 5,6 M$.