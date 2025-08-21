Colombier : plus de 600 000 $ en deux ans investis en sports et loisirs

Par Johannie Gaudreault 11:59 AM - 21 août 2025
Temps de lecture :

La mairesse de Colombier, Claire Savard, (au centre) a coupé le ruban pour inaugurer les 14 projets réalisés par la Municipalité au cours des deux dernières années. Photo Johannie Gaudreault

Colombier a procédé ce jeudi à l’inauguration de plus d’une dizaine de nouvelles infrastructures de loisirs, représentant un investissement de plus de 600 000 $, dont 90 % proviennent de partenaires externes à la municipalité.

Au cours des deux dernières années, la localité a vu naître quatre haltes nature, deux sentiers pédestres, quatre mises à niveau d’infrastructures communautaires et cinq améliorations majeures au Parc des sports. Ces réalisations, financées en grande partie par des organismes régionaux et provinciaux, visent à améliorer la qualité de vie des résidents tout en attirant les visiteurs.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont été au rendez-vous afin que nous puissions offrir à notre population, aux gens de passage et aux touristes, des installations de loisirs de qualité et pour le bien-être de la communauté », a déclaré fièrement la mairesse de Colombier, Claire Savard, lors de l’événement.

Parmi les projets phares, on retrouve la halte nature de la rivière Bersimis, les jeux d’eau et la modernisation du parc de planche à roulettes au Parc des sports, la réfection de la Maison communautaire et de la salle communautaire, ainsi que la mise à niveau du pont de la rivière Colombier. Le Parc des sports accueille également une nouvelle surface multisport polyvalente ainsi qu’un espace de pétanque rénové.

La MRC de La Haute-Côte-Nord, Hydro-Québec, la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, ainsi que les députés Marilène Gill et Yves Montigny comptent parmi les principaux partenaires financiers de ces projets.

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance au conseil municipal de Colombier pour les nouvelles installations de loisirs. Nous les avons appuyées à la hauteur de nos moyens parce qu’elles permettent à notre population de profiter encore plus de leur beau cadre de vie pour le bien-être et la solidarité de toute la communauté de Colombier », a témoigné Camille Gagnon, citoyen et président de la FADOQ Ste-Thérèse de Colombier.

Pour souligner l’ampleur des réalisations, une vidéo produite par TVR7, la télévision régionale de la Haute-Côte-Nord, a été présentée lors de l’inauguration.

Le parc des Sports a subi des améliorations majeures comme l’ajout de jeux d’eau. Photo Johannie Gaudreault
Les citoyens, élus et partenaires étaient présents en grand nombre à l’inauguration, le 21 août. Photo Johannie Gaudreault

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

CHRONIQUE | Une option prioritaire, mais pour quand ?

De la Côte-Nord aux 40es Prix Gémeaux
Jordan Monger de Sept-Îles en Une du magazine Sentier Chasse-Pêche.

Le Septilien Jordan Monger fait la Une après sa première expérience de chasse

Lire également

CHRONIQUE | Une option prioritaire, mais pour quand ?

Consulter la nouvelle

De la Côte-Nord aux 40es Prix Gémeaux

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord