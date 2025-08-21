Colombier : plus de 600 000 $ en deux ans investis en sports et loisirs

Colombier a procédé ce jeudi à l’inauguration de plus d’une dizaine de nouvelles infrastructures de loisirs, représentant un investissement de plus de 600 000 $, dont 90 % proviennent de partenaires externes à la municipalité.

Au cours des deux dernières années, la localité a vu naître quatre haltes nature, deux sentiers pédestres, quatre mises à niveau d’infrastructures communautaires et cinq améliorations majeures au Parc des sports. Ces réalisations, financées en grande partie par des organismes régionaux et provinciaux, visent à améliorer la qualité de vie des résidents tout en attirant les visiteurs.

« Nous tenons à remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont été au rendez-vous afin que nous puissions offrir à notre population, aux gens de passage et aux touristes, des installations de loisirs de qualité et pour le bien-être de la communauté », a déclaré fièrement la mairesse de Colombier, Claire Savard, lors de l’événement.

Parmi les projets phares, on retrouve la halte nature de la rivière Bersimis, les jeux d’eau et la modernisation du parc de planche à roulettes au Parc des sports, la réfection de la Maison communautaire et de la salle communautaire, ainsi que la mise à niveau du pont de la rivière Colombier. Le Parc des sports accueille également une nouvelle surface multisport polyvalente ainsi qu’un espace de pétanque rénové.

La MRC de La Haute-Côte-Nord, Hydro-Québec, la Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord, ainsi que les députés Marilène Gill et Yves Montigny comptent parmi les principaux partenaires financiers de ces projets.

« Je tiens à exprimer ma reconnaissance au conseil municipal de Colombier pour les nouvelles installations de loisirs. Nous les avons appuyées à la hauteur de nos moyens parce qu’elles permettent à notre population de profiter encore plus de leur beau cadre de vie pour le bien-être et la solidarité de toute la communauté de Colombier », a témoigné Camille Gagnon, citoyen et président de la FADOQ Ste-Thérèse de Colombier.

Pour souligner l’ampleur des réalisations, une vidéo produite par TVR7, la télévision régionale de la Haute-Côte-Nord, a été présentée lors de l’inauguration.

Le parc des Sports a subi des améliorations majeures comme l’ajout de jeux d’eau. Photo Johannie Gaudreault