Le Septilien Jordan Monger fait la Une après sa première expérience de chasse

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 21 août 2025
Temps de lecture :
Jordan Monger de Sept-Îles en Une du magazine Sentier Chasse-Pêche.

La couverture du magazine Sentier Chasse-Pêche du mois d'août, avec en vedette le Septilien Jordan Monger et son panache d'orignal de 47 pouces. Photo courtoisie

Un Septilien qui n’avait jamais chassé de sa vie ne se serait jamais attendu à se retrouver en Une d’un populaire magazine de chasse et pêche à la suite de sa première expérience, mais l’impressionnant panache qu’il a rapporté lui a valu son moment de gloire.

À force d’entendre parler de chasse dans sa belle-famille, Jordan Monger, le gars de hockey, joueur avec les Basques Senior AA – Saison 2023-2024, n’a eu d’autres choix que de se laisser tenter.

Un an après sa première récolte, il se retrouve en couverture du magazine Sentier Chasse-Pêche.  Ce magazine, créé en 1971, tirait, à son apogée, 100 000 copies par numéro, selon le Quotidien.

Le Septilien Jordan Monger se souviendra longtemps de la journée du 22 septembre 2024.

Deux semaines après avoir appris à tirer, outre qu’avec une carabine à plomb, il est allé à la chasse à l’orignal avec la carabine de son père. C’était une occasion de prendre part à une activité en commun avec son beau-père, Sylvain Mainville.

En Une

« Je ne m’attendais à rien. L’orignal est sorti devant nous, à 700 pieds », a raconté Jordan Monger. Il a tué le gros buck de la place et son panache de 47 pouces.

Il s’est fait prendre en photo avec le panache, sur le canot, au retour. Son beau-père, abonné au magazine Sentier Chasse-Pêche, lui a parlé du concours pour les plus belles photos.

Jordan Monger n’avait pas trop d’attente, se disant que le magazine devait en recevoir des tonnes. Il y a un mois, il a reçu un courriel comme quoi il était parmi les finalistes, et peu de temps après, que sa photo ferait la couverture.

« C’est l’orignal d’une vie et c’est en couverture du magazine le mois de ma fête », a souligné, au Journal, Jordan Monger, dont c’était l’anniversaire le 17 août.

Une passion

Depuis, il s’est équipé au complet. Jordan Monger s’est même acheté un quatre roues et songe à un six roues. Il chasse notamment la perdrix et le canard. Il se rend au champ de pratique. C’est devenu une passion.

L’homme de 32 ans a hâte de retourner à la chasse à l’orignal, au même endroit en Minganie, assis dans le bois, à l’ancienne : la méthode de son beau-père.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

 Kim Thúy rencontre Florent Vollant à Sept-Îles

Trois arrestations et saisie de drogue à Sept-Îles

Matane/Côte-Nord : des traversées annulées

Lire également

 Kim Thúy rencontre Florent Vollant à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Trois arrestations et saisie de drogue à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord