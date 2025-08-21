Le Septilien Jordan Monger fait la Une après sa première expérience de chasse

Un Septilien qui n’avait jamais chassé de sa vie ne se serait jamais attendu à se retrouver en Une d’un populaire magazine de chasse et pêche à la suite de sa première expérience, mais l’impressionnant panache qu’il a rapporté lui a valu son moment de gloire.

À force d’entendre parler de chasse dans sa belle-famille, Jordan Monger, le gars de hockey, joueur avec les Basques Senior AA – Saison 2023-2024, n’a eu d’autres choix que de se laisser tenter.

Un an après sa première récolte, il se retrouve en couverture du magazine Sentier Chasse-Pêche. Ce magazine, créé en 1971, tirait, à son apogée, 100 000 copies par numéro, selon le Quotidien.

Le Septilien Jordan Monger se souviendra longtemps de la journée du 22 septembre 2024.

Deux semaines après avoir appris à tirer, outre qu’avec une carabine à plomb, il est allé à la chasse à l’orignal avec la carabine de son père. C’était une occasion de prendre part à une activité en commun avec son beau-père, Sylvain Mainville.

En Une

« Je ne m’attendais à rien. L’orignal est sorti devant nous, à 700 pieds », a raconté Jordan Monger. Il a tué le gros buck de la place et son panache de 47 pouces.

Il s’est fait prendre en photo avec le panache, sur le canot, au retour. Son beau-père, abonné au magazine Sentier Chasse-Pêche, lui a parlé du concours pour les plus belles photos.

Jordan Monger n’avait pas trop d’attente, se disant que le magazine devait en recevoir des tonnes. Il y a un mois, il a reçu un courriel comme quoi il était parmi les finalistes, et peu de temps après, que sa photo ferait la couverture.

« C’est l’orignal d’une vie et c’est en couverture du magazine le mois de ma fête », a souligné, au Journal, Jordan Monger, dont c’était l’anniversaire le 17 août.

Une passion

Depuis, il s’est équipé au complet. Jordan Monger s’est même acheté un quatre roues et songe à un six roues. Il chasse notamment la perdrix et le canard. Il se rend au champ de pratique. C’est devenu une passion.

L’homme de 32 ans a hâte de retourner à la chasse à l’orignal, au même endroit en Minganie, assis dans le bois, à l’ancienne : la méthode de son beau-père.