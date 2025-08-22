Les maires de la Manicouagan soutiennent la traverse de Forestville

Par Karianne Nepton-Philippe 2:00 PM - 22 août 2025
Temps de lecture :

Depuis l’arrêt du CNM Évolution, plus aucun service de traversier dessert les villes de Forestville et Rimouski. Photo Sabrina Gagné

La MRC de Manicouagan donne son appui à la relance, au maintien et à la modernisation de la traverse Rimouski-Forestville.

Selon le conseil des maires, la traverse soutient le développement régional, assure la fluidité des échanges économiques, la circulation de la main-d’œuvre et aide au développement touristique. Les maires de la Manicouagan croient aussi que les traverses entre les rives contribuent à désengorger les tronçons achalandés des routes 132 et 138.

Une résolution de soutien a été adoptée à la séance du 20 août.

Aéroport de Baie-Comeau

Le conseil de la MRC de Manicouagan a déposé une demande à Transports Canada pour le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires afin de financer la réfection des aides visuelles.

Des ententes de contribution devront intervenir entre Transports Canada et la MRC de Manicouagan pour le versement des argents par Transports Canada, si la demande est acceptée. 

Installation de pylônes

La MRC de Manicouagan doit faire l’acquisition et l’installation de trois pylônes, qui seront situés aux extrémités du territoire. Le terrain convoité se situe sur une terre privée. Une entente est donc intervenue avec l’entreprise propriétaire du terrain, soit Les Jardins de Carmanor.

Elle a mis en place l’établissement d’une servitude au coût annuel, la location et l’octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l’État et un contrat pour l’entretien paysager de la parcelle de terrain. 

À lire également

Ottawa abandonne certains droits de douane

