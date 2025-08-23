Projet Oxygène : Olivier St-Pierre court actuellement pour Homme Aide Manicouagan

Aux premières lueurs de ce samedi 23 août, Olivier St-Pierre, 22 ans, s’est élancé de Forestville pour un ultramarathon de 100 kilomètres qui le mènera jusqu’à Baie-Comeau en fin de journée.

Son défi, baptisé Projet Oxygène, vise à soutenir Homme Aide Manicouagan (HAM), un organisme local qui offre écoute et accompagnement aux hommes en difficulté.

Ce projet s’ancre dans un drame personnel. À 17 ans, Olivier a perdu l’un de ses meilleurs amis par suicide. Pour surmonter cette épreuve, il a trouvé auprès de HAM un espace d’écoute essentiel. Depuis, il a transformé la course en moteur de résilience et en moyen de sensibiliser. « J’avais juste besoin d’un endroit où parler et là-bas, j’ai trouvé de la bienveillance, sans jugement », avait-il raconté au journal Le Manic au printemps dernier.

Au fil des ans, il a multiplié les défis sportifs : demi-marathons, triathlons, cross-country jusqu’à ce nouvel objectif, qui n’est plus seulement un exploit personnel. « Courir pour moi, c’est bien. Courir pour les autres, c’est nécessaire », résume le jeune homme originaire de Ragueneau.

La communauté est invitée à se rassembler autour de lui pour son arrivée prévue vers 17 h, devant les bureaux de HAM au 767, rue Jalbert à Baie-Comeau.

Déjà, plus de 3 000 $ ont été récoltés pour soutenir la mission de l’organisme. Pour le Nord-Côtier, chaque don, chaque partage et chaque encouragement compte.