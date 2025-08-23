Une adolescente portée disparue à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:21 PM - 23 août 2025
La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Laura-Maude Cosette, 16 ans, de Sept-Îles. Photo courtoisie

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans, Laura-Maude Cosette, de Sept-Îles.

Elle a été vue pour la dernière fois le 22 août dernier vers 18h30 dans le secteur de La Vérendrye à Sept-Îles. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, indique la SQ.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle était vêtue d’un pantalon legging foncé, un chandail blanc et portait des souliers Croc blanc.

Description

Taille : 1,6 m (5 pi 3 po)

Poids : 54 kg (118 lb)

Cheveux : Chatain

Yeux : Brun

Toute personne qui apercevrait Laura-Maude Cosette est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800

659-4264.

