La lecture en cadeau  : plus de 3 300 livres remis aux enfants de la Côte-Nord

La Fondation pour l’alphabétisation a lancé la 27e édition de son programme La lecture en cadeau, une initiative qui, année après année, transforme concrètement la vie de milliers d’enfants nord-côtiers issus de milieux plus défavorisés.

L’initiative qui s’échelonne à l’échelle provinciale permet aux enfants de développer leur amour des livres, et ce, dès leurs premiers mois.

Sur la Côte-Nord, l’an dernier seulement, 3 352 livres jeunesse neufs ont été distribués à des CPE, écoles et organismes communautaires de la région.

Un geste simple, des retombées durables

Le principe est clair : déposer un livre neuf destiné à un enfant de 0 à 12 ans dans une librairie participante, pour qu’il soit ensuite remis à un jeune qui n’a pas facilement accès à la lecture.

Dans la région, deux points de collecte sont disponibles, soit la Librairie Côte-Nord de Sept-Îles et la Librairie A à Z de Baie-Comeau.

L’an dernier, 71 livres ont été amassés localement dans ces deux commerces, un apport modeste, mais essentiel qui s’ajoute à la grande chaîne de solidarité.

Ces dons ont permis d’alimenter la distribution vers 10 CPE, 16 écoles et 4 organismes communautaires nord-côtiers, dont la Maison de la famille de Port-Cartier, Ressource Parenfants et plusieurs établissements scolaires de Pessamit, Uashat mak Mani-Utenam et Sept-Îles.

Comédienne et porte-parole du programme depuis près de 11 ans, Salomé Corbo rappelle que l’enjeu dépasse largement le simple plaisir de lire.

« L’alphabétisation, c’est un problème de société. Avec le fameux 52 % de la population qui n’atteint pas le niveau 3 de littératie, le Québec est en deçà de ses capacités. On pourrait faire tellement mieux », souligne-t-elle.

Elle insiste sur l’importance de donner aux jeunes Nord-Côtiers l’amour de la lecture. « Ce qu’on veut, c’est que les enfants adoptent la lecture comme une habitude de vie. Un livre neuf, c’est un trésor », évoque-t-elle précisant que le sentiment de plaisir facilite le parcours scolaire. « Dès qu’un enfant a la curiosité d’ouvrir un livre, on a gagné », ajoute-t-elle.

Des titres qui rapprochent les cultures

Parmi les ouvrages remis ou recommandés, plusieurs mettent en lumière la richesse culturelle et identitaire de la Côte-Nord. Salomé Corbo cite en exemple Nos Chimiques de Mélissa Mollen Dupuis, qui « crée un pont entre les cultures et permet une réappropriation identitaire ».

D’autres livres, portant sur le hockey, la nature ou l’aérospatial, répondent aux intérêts des jeunes lecteurs nord-côtiers et visent à éveiller leur curiosité.

Une invitation aux Nord-Côtiers

La Fondation invite la population à participer à la campagne tout l’automne.

En plus des dépôts en librairie, une grande mobilisation symbolique est prévue le 8 septembre, à l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation sous le thème Ce livre qui a tout changé.

Salomé Corbo rappelle qu’il n’est pas nécessaire de donner de gros volumes. « Même un petit livre cartonné pour les 0-5 ans peut faire toute la différence. Il suffit de se laisser guider par l’enfant qu’on a été et d’offrir un livre qu’on aurait aimé recevoir. »