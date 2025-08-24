L’UTA Manicouagan dévoile sa programmation d’automne

Par Anne-Sophie Paquet-T. 12:45 PM - 24 août 2025
Temps de lecture :

La bibliothèque Alice-Lane de Baie-Comeau est situé au 6 Av. Radisson. Photo Ville de Baie-Comeau

L’Université du troisième âge (UTA) Manicouagan, affiliée à l’Université de Sherbrooke, tiendra quatre cours entre la fin septembre et la mi-décembre à la bibliothèque Alice-Lane.

C’est le 27 septembre que marquera le lancement de la session avec la suite du cours Les styles musicaux au cinéma, animé par Marc-André Hallé, sur quatre samedis consécutifs.

Le 16 octobre, Claude Rodrigue, enseignant à la retraite, présentera pour sa part, Histoire de l’art pour les nuls, en trois séances.

En novembre, Dave Savard, enseignant en philosophie, proposera un cycle de trois cours intitulé La dignité humaine et les limites de la condition humaine selon Thomas de Koninck : enjeux éthiques et contemporains.

La saison se conclura du 27 novembre au 11 décembre avec Introduction à la mythologie grecque (première partie), donné par Katheryn Tremblay Lauzon, enseignante au cégep de Baie-Comeau.

Une séance d’information et d’inscription est prévue le 8 septembre, de 10 h à 12 h, à la bibliothèque Alice-Lane.

Les inscriptions seront également possibles en ligne dès le 4 septembre sur le site de l’UTA

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Shawn Pearson quitte le Drakkar

Une personne disparaît dans la rivière Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord

La lecture en cadeau  : plus de 3 300 livres remis aux enfants de la Côte-Nord

Lire également

Actualité

Shawn Pearson quitte le Drakkar

Consulter la nouvelle
Actualité

Une personne disparaît dans la rivière Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord