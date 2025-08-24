Quatre hockeyeurs de la Côte-Nord chez les Élites de Jonquière

Par Sylvain Turcotte 7:29 PM - 24 août 2025
Temps de lecture :

Les Élites de Jonquière M18 AAA ont dévoilé leur alignement en vue de la saison 2025-2026. Photo Facebook Élites de Jonquière

Quatre Nord-Côtiers se sont taillé un poste avec les Élites de Jonquière M18 AAA pour la saison 2025-2026.

Il s’agit des attaquants Thomas Bond (Sept-Îles), Robin Poitras (Baie-Comeau) et Julien Ouellet (natif de Baie-Comeau, déménagé à Chicoutimi) ainsi que du défenseur Hugo Vaillancourt (Sept-Îles/Longue-Pointe-de-Mingan).

Pour Robin Poitras, ce sera une deuxième saison avec les Élites.

Chez les Vaillancourt, c’est un autre de la famille qui perce l’alignement des Élites pour une deuxième année d’affilée. Hugo est le cousin de Nathan qui s’alignait avec l’équipe l’an passé. Pour la saison 2025-2026, Nathan portera les couleurs des Jeannois d’Alma sur le circuit collégial D1 du RSEQ.

Thomas Bond est un des trois joueurs de 15 ans à avoir percé la formation de l’entraîneur-chef Mathieu Duchesne.

Quant à Julien Ouellet, il a joué au hockey mineur à Havre-Saint-Pierre de 2013 à 2018.

Les Élites ouvrent leur saison avec un programme double, en Abitibi-Témiscamingue, les 5 et 6 septembre, face aux Forestiers d’Amos. Les premiers matchs au Foyer des Loisirs de Jonquière auront lieu les 12 et 13 septembre, avec la visite des Cantonniers de Magog.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Shawn Pearson quitte le Drakkar

Dek hockey : une saison sous le signe du respect

Colombier : plus de 600 000 $ en deux ans investis en sports et loisirs

Lire également

Actualité

Shawn Pearson quitte le Drakkar

Consulter la nouvelle

Dek hockey : une saison sous le signe du respect

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord