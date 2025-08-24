Une personne disparaît dans la rivière Saint-Augustin en Basse-Côte-Nord

Les policiers mènent des recherches sur la rivière Saint-Augustin, sur la Basse-Côte-Nord, pour retrouver un individu qui a disparu.

Le samedi 23 août, vers 17h30, le Corps de police de Pakua Shipi (CPPS) a reçu un appel concernant une personne ayant perdu le contrôle de sa chaloupe. L’individu serait tombé dans la rivière Saint-Augustin. Des témoins auraient aperçu la victime en détresse dans l’eau.

Les policiers ont localisé la victime à leur arrivée. Une équipe de policiers s’est immédiatement dirigée vers lui à bord d’un zodiac, mais la victime a été perdue de vue peu après.

Par la suite, un hélicoptère des Forces armées canadiennes a également participé aux recherches. À 23 h 56, les recherches ont été suspendues et elles ont repris ce matin dès 4 h. Une équipe de plongeurs de la Sûreté du Québec est en route pour participer aux opérations. Les Rangers des Forces armées canadiennes ainsi que plusieurs membres de la communauté sont sur les lieux pour prêter assistance.

Le CPPS demande à la population de ne pas publier la vidéo de l’incident, par respect pour la famille.