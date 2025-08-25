CSS de l’Estuaire : 500 trousses d’hygiène distribuées aux élèves du secondaire

À l’approche de la rentrée scolaire, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire, en partenariat avec la Pharmacie Julie Pichette (Jean Coutu) de Baie-Comeau, distribuera 500 trousses d’hygiène corporelle dans les établissements d’enseignement secondaire du Centre de services scolaire de l’Estuaire.

L’initiative, préparée depuis le printemps, comporte deux volets distincts. D’abord, chaque élève qui amorce sa première année du secondaire dans l’une des quatre polyvalentes du CSS de l’Estuaire recevra une trousse complète dans les jours suivant la rentrée scolaire.

Cette remise s’accompagnera d’un feuillet explicatif produit en collaboration avec la Direction régionale de la Santé publique et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Le document mettra de l’avant des conseils pratiques en matière de prévention et d’utilisation des produits.

Le second volet vise à soutenir les élèves provenant de familles moins favorisées tout au long de l’année scolaire. Des trousses supplémentaires seront ainsi déposées dans chacune des écoles secondaires, accessibles gratuitement et en toute confidentialité par l’intermédiaire d’un intervenant. Le même soutien sera également offert aux élèves du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire et du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire.

Des produits de base pour la santé et la confiance

Chaque trousse contient des produits essentiels à l’hygiène corporelle : une bouteille de shampooing, un nettoyant pour le corps, un antisudorifique, une brosse à dents, un tube de dentifrice et de la soie dentaire.

L’objectif est simple : permettre à tous les jeunes d’avoir accès à des articles de base qui contribuent non seulement à la santé, mais aussi à la confiance et à l’intégration dans la vie scolaire.

Les 500 trousses ont été assemblées par les bénévoles de la Fondation. Les coûts de l’initiative ont été assumés par l’organisme, tandis que la Pharmacie Julie Pichette a fourni les produits à tarif réduit.

Un geste concret pour la communauté

Pour Julie Pichette, pharmacienne propriétaire de la succursale Jean Coutu depuis 2023, cette initiative s’inscrit dans la mission communautaire qu’elle souhaite promouvoir.

« Je suis extrêmement fière de pouvoir contribuer activement à la santé et au bien-être des jeunes de notre région. Le projet des trousses d’hygiène représente pour moi une façon concrète d’aider nos familles et de promouvoir l’autonomie dès le plus jeune âge », explique-t-elle.

La pharmacie s’engage en effet à aller au-delà des services pharmaceutiques traditionnels en soutenant des programmes axés sur les saines habitudes de vie et en multipliant les actions de proximité auprès de la population.

Une Fondation engagée depuis près de 20 ans

De son côté, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire poursuit sa mission d’égalité des chances depuis sa création en 2006. Gérée par un conseil d’administration bénévole, elle soutient des élèves pour leur permettre de participer à des projets scolaires et parascolaires, malgré des contraintes financières.

Au fil des années, la Fondation a mis sur pied un fonds d’aide au transport pour les activités provinciales, en collaboration avec le CSS de l’Estuaire, et remet également des bourses de persévérance et d’implication lors des galas méritas au secondaire, à l’éducation des adultes et en formation professionnelle.

Avec le projet des trousses d’hygiène, elle ajoute un outil concret pour contrer le décrochage et encourager la réussite scolaire.

À travers ce partenariat, la Fondation et la Pharmacie Julie Pichette souhaitent envoyer un message clair : la réussite des jeunes passe aussi par leur bien-être global. En offrant ces trousses, les deux organisations espèrent que chaque élève puisse commencer l’année scolaire sur un pied d’égalité, avec la confiance nécessaire pour persévérer.