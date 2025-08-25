Un montant record pour la 21e Randonnée

La 21e Randonnée Vélo-Route Santé a pris fin dimanche au Parc des Pionniers, où 106 cyclistes et population se sont réunis dans une ambiance festive pour célébrer un montant record de 233 058 $ au profit de la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan.

« Grâce à cet engagement, cinq projets de santé seront réalisés cette année, qui permettront d’améliorer les services offerts à la population de la Manicouagan “, a rappelé la directrice générale de la Fondation, Chantal Asselin.

Elle a souligné le rôle central joué par les bénévoles, véritables « abeilles travailleuses », ainsi que la mobilisation de toute la communauté.

Le président d’honneur de cette édition, Simon d’Auteuil, s’est dit touché par l’ampleur du soutien populaire. « C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie. Votre présence et votre énergie font toute la différence ».

Plusieurs élus étaient également sur place pour témoigner de leur appui à la cause. Tous ont insisté sur l’importance de ces sommes pour l’achat d’équipements spécialisés, essentiels pour maintenir et améliorer l’offre de soins dans la région.

« La croissance de la participation démontre la solidarité de la population et contribue directement à retenir et à attirer des médecins spécialistes dans la Manicouagan », a mentionné Yves Montigny, député dans René-Lévesque.

Les cyclistes de cette édition ont notamment pédalé pour l’acquisition d’un rhinolaryngoscope flexible et d’un scope guide pour l’hôpital, l’aménagement d’espaces extérieurs pour la psychiatrie/santé mentale et la dépendance, le renouvellement des équipements sportifs en santé mentale, ainsi que pour le projet boni en soins ambulatoires.

En clôture, les organisateurs ont tenu à rappeler que la Randonnée est avant tout une affaire de cœur. « Plus qu’un événement sportif, c’est une grande histoire de famille et une formidable vague de solidarité régionale », a résumé Mme Asselin.