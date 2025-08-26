Élections municipales en Haute-Côte-Nord : voici l’intention des maires en novembre

C’est l’heure de faire le point pour les maires et mairesses de la Haute-Côte-Nord à la veille des élections municipales de novembre. Quatre ont annoncé leur sollicitation pour un nouveau mandat, deux autres y réfléchissent encore et deux autres passent à autre chose.

Il faut dire que les maires et mairesses de la Haute-Côte-Nord ne l’ont pas eu facile en début de mandat, en plongeant tête première dans la crise de la COVID-19 en 2021.

Ce chamboulement a créé certaines complications en termes d’employabilité et les administrations municipales en ont ressenti les effets. Pourtant, ils sont unanimes : les projets ont bien cheminé, et les équipes municipales se sont bien remplies.

C’est dans cet esprit que les élus de Sacré-Cœur, des Bergeronnes, des Escoumins et de Forestville ont confirmé leur intention de briguer un nouveau mandat. Du côté de Tadoussac et Colombier, on est en période de réflexion. Les maires de Longue-Rive et de Portneuf-sur-Mer ont quant à eux fait savoir qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections.

La maire de Sacré-Coeur, Lise Boulianne. Photo Maxime Jodoin

Sacré-Cœur

La maire de Sacré-Cœur Lise Boulianne a annoncé publiquement son intention de solliciter un autre mandat. « Présentement, ma santé me dit que je serai en mesure de réaliser un troisième mandat », révèle-t-elle en entrevue avec le Journal.

La Municipalité a planché sur plusieurs gros dossiers comme la réfection du quai de l’Anse de Roche, la modernisation du système de réfrigération du centre récréatif et plus récemment sa promenade verte.

« Je dirais qu’on a quand même réalisé plusieurs bons dossiers à Sacré-Cœur, et malgré toutes les embûches qu’on a pu rencontrer », résume Lise Boulianne.

Si elle est élue, Mme Boulianne se prévoit un mandat « plus calme » que ses deux premiers. « On va essayer d’asseoir ce qu’on a réalisé, et de pérenniser les choses qu’on a entreprises », fait-elle savoir.

Le maire de Tadoussac, Richard Therrien. Photo MRC HCN

Tadoussac

Le maire Richard Therrien termine son premier mandat qu’il qualifie somme toute de positif.

« C’est certain que ce n’est pas facile. On se fait critiquer beaucoup et les départs des employés du bureau ont été quand même fréquents durant mon mandat », commente-t-il.

Toutefois, il assure qu’au point de vue administratif, « la Municipalité est en bonne situation financière ».

M. Therrien dit être encore en réflexion à savoir s’il se représente ou non, citant une « situation familiale ».

« La question m’est posée souvent par les citoyens, et je suis encore en train d’y penser. La décision devrait suivre au courant de l’automne », dévoile-t-il.

Ce dernier indique que son équipe et lui ont « bien navigué » avec les différents projets des dernières années, notamment la réfection de la rue de la Falaise, la création du parc national des Dunes-de-Tadoussac et Destination Tadoussac phase 2.

La mairesse des Bergeronnes Nathalie Ross. Photo Courtoisie

Les Bergeronnes

Du côté des Bergeronnes, la mairesse Nathalie Ross indique qu’elle a l’intention de se représenter pour un deuxième mandat.

« On a fait un beau mandat, et on peut être fier de ce qu’on a fait », confie-t-elle au Journal.

Le problème de recrutement et de pénurie de personnel a frappé fort aux Bergeronnes, alors que Mme Ross commençait son mandat avec des effectifs réduits.

« Ça a été l’enjeu de mon mandat. On a travaillé fort pour garder la stabilité et faire avancer les dossiers », fait-elle savoir.

Parmi les grands dossiers réalisés, la réhabilitation du site près de la piste d’atterrissage municipale, la mise aux normes de l’eau potable, la nouvelle garderie dans l’ancienne caisse Desjardins et, plus récemment, le parc des Petits Sourires.

Mme Ross estime que la mise aux normes de l’eau potable du village et l’éventuel chantier de la mise aux normes des eaux usées seront des dossiers à surveiller.

« Ce sont deux gros dossiers qu’il ne faut pas lâcher, et c’est sûr qu’ils vont occuper une place importante si je fais un prochain mandat », assure-t-elle.

Le maire des Escoumins, André Desrosiers. Photo MRC HCN

Les Escoumins

Le maire des Escoumins André Desrosiers a annoncé son intention de se représenter pour un 4e mandat. Pour l’élu, être un bon maire est avant tout une question de transparence.

« Même si un projet n’avance pas comme on veut, il faut dire la vérité. Parfois les gens sont déçus, mais ils comprennent », estime M. Desrosiers.

La Municipalité a fait avancer plusieurs projets comme la mise aux normes de l’aréna, la bonification du secteur du Sentier du moulin et de la promenade du village, ainsi que la mise aux normes de l’eau potable.

« Juste pour l’eau potable, on a beaucoup avancé là-dedans. L’arpentage est fait sur la route forestière, et on va avoir de l’eau claire dans le prochain mandat », révèle-t-il.

L’élu n’entend pas arrêter le développement de la Municipalité s’il est réélu, une priorité à ses yeux.

« C’est sûr qu’on a plus de projets que le nombre de gens pour les réaliser. On en a plusieurs sur la table à dessin, et on y va un projet à la fois », assure le maire.

Donald Perron, maire de Longue-Rive. Photo MRC HCN

Longue-Rive

Le maire de Longue-Rive Donald Perron en a vu de l’eau passer dans le fleuve. Tellement qu’il était même conseiller à Sault-au-Mouton avant la fusion qui allait faire naître Longue-Rive à la fin des années 1990.

Ce dernier a annoncé à ses conseillers qu’il ne se représenterait pas pour un quatrième mandat il y a un an. « Ça me fait près de 20 ans d’implication en politique, et je ne voulais pas faire un Trump de moi », dit-il à la blague.

Il qualifie les quatre dernières années d’assez productives avec les dossiers de la relocalisation du CPE, la réouverture de l’usine Kruger et du nouveau développement résidentiel dans la Municipalité.

« Ça a pas mal avancé à la Municipalité, et ça va super bien », résume le maire.

« On a toujours essayé de développer l’économie tout en attirant de jeunes familles. On a de beaux terrains dans le village, et notre Municipalité est en bonne santé », ajoute M. Perron.

Jean-Maurice Tremblay, maire de la municipalité de Portneuf-sur-Mer. Photo Municipalité de Portneuf-sur-Mer

Portneuf-sur-Mer

Le maire de Portneuf-sur-Mer Jean-Maurice Tremblay a annoncé qu’il ne représentait pas aux prochaines élections, mais indique que son mandat « a été une belle expérience ».

« Plus on avance en âge, moins il en reste dedans », observe-t-il en disant vouloir être plus présent à la maison.

Le maire fait savoir que l’équipe municipale est complète depuis le 23 juin après des années de roulement de personnel.

« Beaucoup de projets ont été réalisés, et je pense qu’en bonne partie, j’ai rempli mon mandat », estime l’élu.

M. Tremblay mentionne que la prise en charge de la descente de la rivière Portneuf par la Municipalité a été un projet bien réussi tout comme la réfection de l’escalier de la Pointe-à-Fortin, l’acquisition de nouveaux terrains et la mise en place du camping rustique.

« Les budgets ont été respectés à la lettre, et l’état de la Municipalité est assez encourageant pour un nouveau mandat », révèle-t-il.

Claire Savard, mairesse de Colombier. Photo archives

Colombier

La mairesse de Colombier Claire Savard a accompli un premier mandat en tant qu’élue et elle réfléchit encore à son avenir politique. « Je suis encore en réflexion. À la suite de mon accident, ça va dépendre de ma santé dans quelques semaines », dit-elle en entrevue avec le Journal.

Rappelons que Mme Savard a travaillé de nombreuses années dans le monde municipal, dont plus de 10 ans comme directrice générale de la Municipalité de Colombier. Sa retraite l’avait poussée à poursuivre le travail accompli en siégeant à la table du conseil.

Forestville