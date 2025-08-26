Forestville : les 12 logements pour aînés sont inaugurés

Par Johannie Gaudreault 3:50 PM - 26 août 2025
Temps de lecture :

Les partenaires du projet entourent la présidente de Villa Forestville, Micheline Anctil, pour l'inauguration officielle des 12 logements pour aînés autonomes. Photo Johannie Gaudreault

Un an après la première pelletée de terre, les 12 logements sociaux et abordables pour des aînés autonomes à Forestville ont été inaugurés officiellement. Le nom des nouveaux édifices a été dévoilé par le même occasion. Ils se nomment Villa Micheline Anctil.

C’est en présence de la ministre Kateri Champagne Jourdain et du député Yves Montigny que la mairesse de Forestville et présidente de Villa Forestville, Micheline Anctil a coupé le ruban d’inauguration de la phase III de Villa Forestville, le 26 août. Elle ne s’attendait pas à voir son nom sur les bâtiments, dont la construction s’est achevée en mars.

« C’est avec fierté et reconnaissance que nous inaugurons ce complexe de 12 logements, un projet attendu et chéri par le milieu. Les aînés souhaitent demeurer le plus longtemps possible à domicile et dans leur communauté, et cette initiative leur permettra de le faire. Villa Forestville et la Ville de Forestville remercient ses précieux partenaires », a lancé fièrement Mme Anctil.

Micheline Anctil était émue et surprise quand on lui a annoncé que les logements porteront son nom. Photo Johannie Gaudreault

Ce chantier a nécessité un investissement de plus de 5,4 M$.

Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 2,5 M$ par l’entremise de la Seconde Entente Canada-Québec concernant l’Initiative pour la création rapide de logements.

Le gouvernement du Québec a quant à lui versé près de 1,9 M$ provenant de la Société d’habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par l’organisme.

La Ville de Forestville a pour sa part accordé un crédit de taxes de 25 ans à l’organisme en plus de donner le terrain qui accueille les logements.

« Comme ministre responsable de la région de la Côte-Nord, je suis particulièrement fière de voir aboutir un projet porteur comme celui-ci, qui répond concrètement aux besoins des aînés de Forestville. Offrir des logements abordables et adaptés, c’est aussi offrir la possibilité aux gens de vieillir dans la dignité, près de leurs proches, dans leur milieu de vie », a affirmé Mme Champagne Jourdain.

Selon M. Montigny, c’est exactement ce genre d’initiative qui améliore concrètement la qualité de vie des citoyens de la Côte-Nord. « Je suis fier que notre gouvernement ait appuyé cette réalisation », a-t-il mentionné.

Notons que sur les 12 logements, jusqu’à 9 ménages admissibles ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Forestville.

Avec cette troisième phase, l’ensemble immobilier de la Villa Forestville comprend 25 logements sociaux et abordables destinés à des aînés.

Plus de détails dans l’édition papier du 3 septembre.

Les résidents des 12 unités de logement sont très heureux d’avoir été sélectionnés parmi les 55 noms sur la liste d’attente.  Photo Johannie Gaudreault

Le conseil d’administration de Villa Forestville n’a pas ménagé ses efforts pour réussir à construire 12 nouveaux logements pour aînés autonomes. On aperçoit Gina L’Heureux, Johanne Gagnon, Micheline Anctil, Gaétane Tremblay et Claire Gagné. À l’arrière, on retrouve Cathy Fortin, comptable et directrice de Villa Forestville. Photo Johannie Gaudreault

