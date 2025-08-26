Le Drakkar de Baie-Comeau annonce son alignement pour la saison 2025-2026

Après un camp d’entraînement sous le signe de l’intensité et de l’engagement, le Drakkar de Baie-Comeau a annoncé le 26 août en début de soirée son alignement pour la prochaine saison qui débutera en septembre.

Le camp de sélection de l’équipe baie-comoise s’est déroulé du 16 au 22 août au Centre Henri-Desjardins.

Rappelons que des travaux se tiennent présentement au Centre sportif Alcoa faisant en sorte de retarder la confection de la glace. C’est aussi pour cette raison que le premier match à domicile n’aura lieu qu’en octobre.

« Le niveau d’engagement et de compétition que les joueurs démontrent ici est au maximum. On voit beaucoup d’aptitudes », mentionnait l’entraineur-chef Jean-François Grégoire, au début du camp d’entraînement.

Au fil des jours, des joueurs ont été retranchés pour finalement concocter un alignement final pour 2025-2026. Voici les hockeyeurs qui ont été sélectionnés cette saison.

  • Liam Armit
  • Samuel Boisvert
  • Samuel Brunet
  • Jacopo De Luca
  • Thierry Demers
  • Ryan Dwyer
  • Justin Gendron
  • Miller Kay
  • Aiden Kirkwood
  • Alexis Michaud
  • Zack Miller
  • Louis-Charles Plourde
  • Gleb Semenov
  • Filip Vlk
  • Declan Wotton
  • Drew Allison
  • Tobias Almstedt
  • Evan Bellamy
  • Alexis Bernier (blessé)
  • Mattias Gilbert
  • Zachary Hachey
  • Maxime Lapointe
  • Alexis Mathieu
  • Aaron Murphy
  • Lucas Beckman (gardien)
  • Justin Giguère (gardien)

