Portneuf-sur-Mer : un marquage de rue plus sécuritaire

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 26 août 2025
Temps de lecture :

Le marquage de la rue Principale de Portneuf-sur-Mer a été rendu plu sécuritaire. Photo Renaud Cyr

La Municipalité de Portneuf-sur-Mer, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), a procédé au marquage de la rue Principale du village pour rendre les sorties extérieures plus sécuritaires pour la population.

L’instance municipale a connu un aménagement semblable pour sa rue Principale dans les dernières années avant qu’il ne soit modifié, et enfin rétabli comme à l’origine depuis cet été.

Le maire de Portneuf-sur-Mer, Jean-Maurice Tremblay, fait savoir qu’il n’y a pas eu d’accidents ou d’accrochages sévères, et que la modification suivait davantage une logique de prévention.

« On avait fait une demande pour l’ancien aménagement, car ça faisait en sorte que le couloir qui existait pour les piétons avait été rétréci des deux côtés de la route », explique le maire.

Cohabitation harmonieuse

M. Tremblay révèle que l’espacement actuel est mieux réfléchi pour permettre aux piétons de profiter de l’extérieur, surtout en période estivale.

« On a mis la priorité sur les piétons qui utilisent les couloirs piétonniers. On a aussi une bonne portion de personnes âgées, et il faut favoriser l’utilisation pour la mise en forme », indique l’élu.

Les bicyclettes ont également leur place à la suite d’une condition avec le MTMD. Elles circulent dans les mêmes corridors que les véhicules.

Puisque les lignes sont maintenant plus larges, le déneigement sera adapté.

« Ça compliquait les choses durant l’hiver, et l’amoncellement de neige faisait en sorte que les piétons devaient circuler là où les véhicules passaient », détaille M. Tremblay.

La bande distincte pour les piétons est également pensée pour réduire les risques d’accrochage puisqu’elle située du côté opposé d’où le trafic automobile de la route 138 provient.

