Baie-Comeau : un camion en flammes au km 40 de la route 389
Le camion en flammes sur la route 389. Photo : François Dionne
Un camion semi-remorque de type dix roues a pris feu en début de soirée au 40ᵉ kilomètre de la route 389, près du lac Georges-Tremblay.
Selon Olivier Gauthier, chef aux opérations de la Sécurité publique – Protection incendie de la Ville de Baie-Comeau, l’incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers.
Le conducteur du véhicule a réussi à sortir à temps et n’a pas subi de blessures. Aucune ambulance n’a été requise sur place.
La Sûreté du Québec ne s’est pas déplacée, étant mobilisée sur d’autres dossiers au même moment.
La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord