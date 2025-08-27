Baie-Comeau : un camion en flammes au km 40 de la route 389

Un camion semi-remorque de type dix roues a pris feu en début de soirée au 40ᵉ kilomètre de la route 389, près du lac Georges-Tremblay.

Selon Olivier Gauthier, chef aux opérations de la Sécurité publique – Protection incendie de la Ville de Baie-Comeau, l’incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers.

Le conducteur du véhicule a réussi à sortir à temps et n’a pas subi de blessures. Aucune ambulance n’a été requise sur place.

La Sûreté du Québec ne s’est pas déplacée, étant mobilisée sur d’autres dossiers au même moment.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.