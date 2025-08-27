Le Parcours du Boeu’ couronne ses gagnants à Tadoussac

Par Johannie Gaudreault 9:00 AM - 27 août 2025
Temps de lecture :

Six voiliers ont réussi à déjouer le Boeu' cette année. Photo Marina de Tadoussac

Le Parcours du Boeu’ était de retour à la marina de Tadoussac le 23 août. La régate amicale a réuni un total de 26 voiliers qui ont tous essayé de réaliser le parcours proposé le plus rapidement possible et dans le temps imparti.

Seulement six d’entre eux ont finalement réussi à terminer le parcours dans les temps. Le vent a brillé par son absence.

Dans le fleuve Saint-Laurent, près de la baie de Tadoussac, se situe un endroit où de nombreux courants marins se rencontrent et créent une zone de turbulence que les anciens appelaient « le Boeu’ ».

C’est avec lui que rivalisent chaque année une trentaine de voiliers. Si aucun voilier n’arrive à parcourir le trajet à l’intérieur du temps accordé, c’est alors le Boeu’ qui est déclaré gagnant. Ce n’est pas ce qui s’est produit pour cette 17e édition de l’événement annuel.

Voici les résultats :

  1. Solène (capitaine Étienne Harvey)
  2. Isobar (capitaine Éric Cyr)
  3. Manactan (capitaine Pascal Labbé)
  4. Vortex (capitaine Alain Lefebvre)
  5. Raven (capitaine Jean-Nicolas Gagnon)
  6. Gazelle (capitaine William Bastille-Denis)

Les autres participants ont perdu la course contre le Boeu’.

Après la course, tous étaient conviés à la remise des prix, à un souper BBQ ainsi qu’à une soirée animée.

