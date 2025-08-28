Du mojito au batch cooking : réussir ta rentrée sans panique !

Ah, le souvenir des vacances d’été…

Ce doux moment où l’on relâche la pression, où les apéros s’enchaînent, les crèmes molles fondent dans la bouche, et les barbecues deviennent des rituels presque sacrés. Mais voilà, la rentrée arrive à grands pas, et ton corps — peut-être un peu surchargé de mojitos, de chips et de douceurs sucrées — commence à te le faire sentir. Il est temps de retrouver ton énergie !

Rassure-toi, reprendre de bonnes habitudes ne veut pas dire manger des feuilles de laitue à chaque repas. Il s’agit simplement de rééquilibrer ton alimentation, en douceur, avec plaisir et bienveillance.

Une petite détox en douceur

Après les excès, ton corps a besoin d’un petit coup de pouce pour retrouver l’équilibre. Inutile de te lancer dans des cures extrêmes : privilégie plutôt les aliments naturellement détoxifiants à intégrer dans ton quotidien.

Le citron, par exemple, est un allié simple et puissant. Commence ta journée avec un grand verre d’eau tiède citronnée pour stimuler le foie et faciliter la digestion. Le thé vert, les betteraves, le fenouil ou encore l’artichaut sont aussi excellents pour aider ton organisme à éliminer les toxines.

Et si tu veux vraiment faire le plein de vitalité, mise sur les légumes verts : brocoli, épinards, roquette… Ton corps te dira merci. Tu seras en pleine forme, prêt(e) à attaquer la rentrée pied au plancher !

Le batch cooking : ton meilleur allié pour une rentrée zen

Entre le retour au bureau, les lunchs à préparer, les devoirs, les activités… les semaines peuvent vite ressembler à un marathon. Dans ce rythme effréné, cuisiner sainement chaque jour peut sembler mission impossible. C’est là que le batch cooking entre en jeu.

Le principe est simple : tu prends un peu de temps, en général la fin de semaine, pour préparer plusieurs éléments de base que tu pourras assembler en quelques minutes durant la semaine. Résultat ? Tu gagnes du temps, tu réduis le stress du soir, et tu manges mieux sans te compliquer la vie.

Quelques idées pour t’y mettre facilement :

Cuisiner des céréales en avance : riz complet, quinoa, pâtes à grains entiers, boulgour… à conserver au frigo pour préparer des salades, des bols-repas ou des accompagnements.

Préparer des légumes rôtis au four : courgettes, brocolis, poivrons, patates douces, carottes… parfaits pour agrémenter un souper express ou garnir une boîte à lunch.

Cuire des légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots rouges… riches en protéines végétales, économiques et hyper polyvalents.

Prévoir des portions à congeler : muffins salés, galettes de légumes, sauces maison… Tu te remercieras un mercredi soir à 18 h quand tu n’auras plus rien sous la main !

Le batch cooking, ce n’est pas seulement une méthode culinaire : c’est un vrai soulagement mental. Moins de charge, plus de liberté. Et en prime, une alimentation plus équilibrée, sans y penser.

Et surtout… sois indulgent(e) avec toi-même

Tu ne vas pas tout « régler » en une semaine — et ce n’est pas le but. Manger équilibré, c’est un état d’esprit, pas une punition. Écoute ton corps, fais-toi plaisir, choisis des aliments qui te font du bien et qui ont du goût.

La rentrée est l’occasion idéale pour repartir sur de bonnes bases. Pas besoin de révolutionner ton assiette : un repas à la fois, tu vas retrouver ton énergie, ta légèreté et ton plaisir de manger.

Alors, prêt(e) à cuisiner ta rentrée comme un(e) vrai(e) pro ?

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.