Pont sur le Saguenay : des emplois perdus, mais des centaines créés

Par Johannie Gaudreault 10:53 AM - 28 août 2025
Temps de lecture :

Environ 176 emplois seront perdus à la traverse de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, selon les résultats des études. Photo Facebook STQ

La construction d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine transformerait profondément la dynamique de l’emploi local. Si le projet mettrait fin à plusieurs dizaines de postes liés au service de traversier, il générerait en contrepartie des milliers d’emplois durant le chantier et créerait de nouvelles possibilités économiques pour la région.

C’est ce qu’on apprend dans les plus récentes études commandées par le ministère des Transports, dont le Journal a obtenu copie. La mise en chantier du pont entraînerait la disparition des emplois permanents à la traverse, qui assure aujourd’hui la liaison entre les deux rives.

« L’abandon du service de traversier, avec certaines mesures d’atténuation, constitue le scénario optimal », peut-on lire dans le document présenté au comité de liaison en juin 2025.

En revanche, les travaux de construction du pont représenteraient une bouffée d’air pour le marché de l’emploi. Les analyses estiment que le projet générerait 2 183 années-personnes de travail, pour une valeur de 289 M$ au produit intérieur brut (PIB).

Au-delà du chantier, les retombées économiques pourraient aussi s’avérer durables. L’exploitation du pont favoriserait le tourisme, avec des retombées annuelles évaluées à 10 M$, de même que la création potentielle de 111 emplois permanents liés à l’augmentation de l’achalandage dans les commerces et attraits de la région.

À l’inverse, le maintien du statu quo préserverait les emplois existants à la traverse, mais laisserait en suspens les problèmes récurrents de congestion, de fiabilité et d’annulations de départs causés par le manque de personnel. Le document souligne aussi que la situation actuelle freine l’attractivité du territoire et limite les projets de développement économique.

Prochaines étapes

Quant aux prochaines étapes, Québec prévoit confier un mandat pour analyser les meilleures pratiques internationales en matière de financement et de réalisation de projets similaires.

« À court terme, un mandat sera octroyé afin de déterminer les pratiques internationales pour des projets similaires, d’identifier un modèle financier et de choisir le meilleur mode de réalisation pour un tel projet au Québec », est-il écrit dans le document.

Si le projet se concrétise, l’échéancier présenté fait état d’un horizon d’environ 14 ans, incluant la préparation du dossier, l’évaluation environnementale et la construction, soit sept ans pour arriver à la mise en œuvre et sept autres années de construction.

Des mesures d’atténuation

Si le gouvernement décide de construire un pont sur le Saguenay, des mesures d’atténuation de l’abandon du service de traversiers pourraient être mises en place.

Les résultats de l’étude suggèrent notamment la diminution graduelle des emplois pour la traverse avec les retraites et la relocalisation des employés. Les navires pourraient être affectés à d’autres traverses de la STQ.

On propose aussi d’analyser les possibilités de « remplacer des emplois de la STQ perdus en région par un autre service du gouvernement du Québec ».

De plus, il est recommandé de former un comité de transition composé d’élus et d’acteurs du milieu pour planifier et coordonner la cession des actifs de la STQ.

C’est le corridor C qui a été analysé comme la meilleure option pour la construction d’un pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine. Photo tirée de la présentation des études

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Guillaume Tremblay se lance à la préfecture de la MRC de Manicouagan

Baie-Comeau : un camion en flammes au km 40 de la route 389

Le Parcours du Boeu’ couronne ses gagnants à Tadoussac

Lire également

Guillaume Tremblay se lance à la préfecture de la MRC de Manicouagan

Consulter la nouvelle
Actualité

Baie-Comeau : un camion en flammes au km 40 de la route 389

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 27 août 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord