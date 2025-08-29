Le gouvernement fédéral affiche un déficit de 3,3 milliards de dollars d’avril à juin

Par La Presse Canadienne 12:28 PM - 29 août 2025
Le gouvernement fédéral a affiché un déficit de 3,3 milliards $ au cours des trois premiers mois de l'exercice financier. La colline du Parlement à Ottawa, le jeudi 5 juin 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick

Le gouvernement fédéral a affiché un déficit de 3,3 milliards $ au cours des trois premiers mois de son exercice financier.

Ce résultat pour la période d’avril à juin se compare à un déficit de 2,9 milliards $ pour la même période l’an dernier.

Les recettes ont augmenté de 3,5 milliards $, soit 2,9 %, par rapport à l’exercice précédent, en grande partie grâce à la hausse des droits de douane à l’importation liés aux contre-droits de douane canadiens sur les produits américains, ainsi qu’à la hausse des recettes de l’impôt sur le revenu des sociétés et des particuliers.

Le ministère des Finances indique que les dépenses de programmes, hors pertes actuarielles nettes, ont augmenté de 5 milliards $, soit 4,6 %.

Les frais de la dette publique ont diminué de 100 millions $, soit 0,6 %, l’impact de la baisse des taux d’intérêt sur les bons du Trésor ayant été largement compensé par la hausse des taux effectifs moyens sur un stock accru d’obligations négociables.

Les pertes actuarielles nettes ont diminué de 900 millions $, soit 46,8 %.

