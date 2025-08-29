Quarante pompiers forestiers québécois seront déployés en Nouvelle-Écosse

Une quarantaine de pompiers forestiers québécois seront déployés en Nouvelle-Écosse à partir de samedi pour combattre les feux de forêt qui font rage dans la province.

Pour la région de la Côte-Nord, neuf membres de la SOPFEU dont huit pompiers et un représentant d’agence partiront ce samedi 30 août pour prêter main-forte en Nouvelle-Écosse.

Ils proviennent des bases d’opérations de Baie-Comeau, Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles, la majorité étant issue de la plus grande base régionale, celle de Baie-Comeau.

Leur mission, d’une durée de 14 jours, s’inscrit dans les efforts de collaboration interprovinciale de la SOPFEU. L’organisation assure toutefois que les opérations locales demeureront couvertes. « On garde toujours des pompiers chez nous. C’est pourquoi la SOPFEU n’envoie jamais une base complète », précise Isabelle Gariépy, conseillère à la prévention et aux communications.

La ministre de la Gestion des urgences de la province, Kim Masland, a annoncé jeudi que le plus grand incendie de forêt de la Nouvelle-Écosse a détruit 20 maisons dans la vallée de l’Annapolis au cours du week-end. Des vents secs ont attisé les flammes de l’incendie de Long Lake, qui continue de faire rage de manière incontrôlable.

Depuis le début de l’année 2025, le Québec a prêté main-forte en matière de lutte contre les feux de forêt à la Californie, à l’Alberta, à la Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon, à l’Ontario, à la Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick.

«Il s’agit d’une année record en matière d’aide hors Québec», a indiqué la SOPFEU, par voie de communiqué.

«La stabilité de la situation au Québec permet à la SOPFEU d’appuyer les autres provinces sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois», a précisé l’organisation.

Avec Anne-Sophie Paquet-T.