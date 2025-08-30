La caserne de Chute-aux-Outardes ouvre ses portes

La population est invitée à participer à une journée portes ouvertes à la caserne 83 de Chute-aux-Outardes, le samedi 6 septembre, de 11 h à 14 h.

L’événement, organisé par les pompiers de la Péninsule Manicouagan, permettra aux citoyens de découvrir de plus près le travail des sapeurs-pompiers et leurs équipements.

Les visiteurs auront l’occasion de faire la visite des camions et de la caserne, en plus d’échanger directement avec les membres du service de sécurité incendie.

Plusieurs activités familiales sont prévues pour l’occasion, dont un petit parcours pour les jeunes, des jeux gonflables et un kiosque de prévention. Pour rendre la journée encore plus conviviale, des hot-dogs, du jus et de l’eau seront offerts gratuitement aux participants.

L’événement se déroulera au 2, rue du Parc, à Chute-aux-Outardes.

Les organisateurs invitent la population de toute la péninsule à venir rencontrer les pompiers et à profiter de ce moment pour en apprendre davantage sur la sécurité incendie.