Chiens sur la plage : appel à la bonne conduite à Tadoussac

La Municipalité de Tadoussac veut sensibiliser propriétaires de chiens du village en appelant au civisme et à la bonne conduite, surtout en période touristique où la population canine connaît une bonne croissance.

C’est dans cette logique que l’instance municipale a partagé un avis aux propriétaires de chien sur ses réseaux sociaux.

L’avis les encourage à tenir leur chien dans leur cour, ramasser leurs traces et les tenir en laisse en déplacement et particulièrement sur la plage.

Le maire Richard Therrien indique qu’il s’agit d’une histoire qui se répète depuis des années, bien qu’il ne soit rien arrivé de grave comme une morsure ou une altercation.

« Il y a des gens qui vont promener leur chien sur la plage, et parfois ils les laissent détachés et certains chiens vont faire leurs besoins sur la plage », explique-t-il.

Illégal

Le maire fait savoir que les règlements municipaux de Tadoussac « qui datent des années 1950 et 1960 » interdisent les chiens sur la plage.

Il est toutefois bien conscient qu’aucun employé municipal n’a le temps d’aller remettre des amendes aux réfractaires.

« On s’est fait approcher par des gens qui veulent que l’urbaniste ait donner des amendes aux propriétaires qui n’attachent pas leur chien sur la plage, mais je vois mal notre personne en urbanisme aller à la plage pour faire ça le dimanche », explique-t-il.

M. Therrien fait savoir qu’il n’y a pas de parc à chiens en vue à la Municipalité, mais que des sacs pour excréments sont disponibles près de la descente de voiture qui mène à la plage.