Fête du Travail : la majorité des grands commerces ferment leurs portes

À l’occasion de la fête du Travail, ce lundi 1er septembre, les commerces de détail et établissements d’alimentation d’une superficie de plus de 375 mètres carrés devront fermer leurs portes au public, rappelle le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Cette règle découle de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux ainsi que de son règlement. Elle touche notamment les grandes surfaces, les supermarchés et plusieurs boutiques et marchés.

Exceptions prévues par la loi

Certains établissements ne sont toutefois pas soumis à ces restrictions. C’est le cas des restaurants, tabagies, librairies, pharmacies, dépanneurs, petites épiceries et fruiteries. Les commerces spécialisés en fleurs, en produits d’artisanat, en antiquités ou encore en huile à moteur et en combustible pourront également accueillir la clientèle.

Les commerces situés dans des centres culturels ou sportifs, des hôpitaux, des aérogares ou des zones touristiques ne sont pas visés non plus. De même, les services comme les salons de coiffure, les bureaux et les salles de spectacles peuvent demeurer ouverts.

Amendes en cas d’infraction

Le ministère rappelle qu’un commerçant qui contrevient à la loi s’expose à une amende minimale de 1 500 $. La même sanction peut s’appliquer à un responsable de centre commercial qui permettrait à l’un de ses locataires d’ouvrir illégalement.