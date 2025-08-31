Plus de 10 000 visiteurs à la Maison du Tourisme de Tadoussac

La Maison du Tourisme de Tadoussac a accueilli un grand nombre de touristes cette année, et connaît des hausses tous les mois depuis le début de l’été. La saison 2025 pourrait égaler ou du moins accoter l’année référence de 2019.

Dans le jargon touristique, 2019 représente une année moyenne à l’échelle de la province au niveau du tourisme.

« Ce n’était pas une année record, mais ça en était une bonne », résume Marie-France Bélanger, la directrice du développement à la Municipalité de Tadoussac.

Pour donner un peu de relief à la comparaison, 2019 avait compté 11 226 passages de mai jusqu’au 31 juillet et ce nombre s’élève à 10 534 pour 2025.

« Par rapport à l’an dernier, on est en hausse tous les mois. Il y a des chances qu’il y ait une hausse dans le mois d’août aussi », indique la directrice, qui fait savoir que 2025 dépasse également 2022 à ce moment.

« On s’attendait à ce que la saison soit très achalandée, et c’est ce qui arrive », révèle Marie-France Bélanger.

Cette dernière note aussi que près de 75 % des visiteurs ont fait savoir qu’il s’agissait d’une première visite sur la Côte-Nord.

Merci Trump

Les facteurs externes comme le confinement de la COVID-19 et, plus récemment, les agitations tarifaires du président américain Donald Trump ont été des moyens plus efficaces que n’importe quelle campagne publicitaire pour la Côte-Nord.

« Les gens ont repensé à leur destination voyage, et on dirait qu’ils explorent plus le Québec », remarque Marie-France Bélanger.

La fin du mois d’août et le mois de septembre représentent souvent le changement dans le type de clientèle, qui passe de québécoise ou canadienne à européenne.

Dans les chiffres recensés, les baleines demeurent le principal but de la visite. L’industrie touristique et la Municipalité de Tadoussac s’attendent « à avoir un très bel automne », selon Mme Bélanger.

Elle indique d’ailleurs que les hôteliers et les restaurateurs « sont bien occupés ».

« Les hôtels sont à pleine capacité, et c’est difficile de trouver des alternatives pour les gens. Il fallait faire des acrobaties pour essayer de répondre à toutes les demandes, et certaines ont été impossibles à remplir dans le village même », relate-t-elle.