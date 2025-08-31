Une murale pour lier mémoire et avenir

La Place Hauterive se dote d’une touche artistique durable avec la réalisation d’une nouvelle murale intitulée À plume levée, lignes de mémoire et d’avenir.

Réalisée récemment, elle transforme les surfaces de béton de la place publique en un espace vivant et coloré.

Lors de la construction de la Place Hauterive, la Ville de Baie-Comeau avait prévu d’intégrer une murale afin d’éviter de laisser de vastes surfaces grises et brutes. L’idée était d’habiller ces murs d’un geste artistique qui reflète la mémoire collective tout en projetant la communauté vers l’avenir.

Une démarche encadrée et sélective

Financée grâce à l’Entente de développement culturel conclue entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications, l’initiative a suivi un processus structuré.

Les artistes intéressés devaient déposer un formulaire détaillé, accompagné d’une esquisse de leur projet, et présenter leur vision devant un comité de sélection. Cette étape a permis de choisir une œuvre à la fois esthétique et significative de l’artiste Camille Deschênes-Côté.

Un projet artistique rendu possible grâce à l’Entente de développement culturel entre la Ville de Baie-Comeau et le ministère de la Culture et des Communications. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Un apport au pôle culturel

En plus d’embellir le quotidien, la murale invite les citoyens à s’approprier la Place Hauterive comme un lieu rassembleur, où art et vie publique se rencontrent.