Collision sur la 138 près de Port-Cartier : le motocycliste est décédé
Photo Archives
La collision survenue dimanche soir vers 20h30 entre une moto et un orignal à la hauteur du KM 950 entre Port-Cartier et Gallix aura été fatale pour son conducteur.
La personne sur la moto est décédée. C’est ce qui a été confirmé sur place, fait savoir le porte-parole de la Sûreté du Québec, Frédéric Deshaies.
La présence de l’orignal sur la chaussée a fait en sorte qu’il y a eu un autre impact, cette fois, avec une voiture. Il n’y a cependant pas eu de blessé.
La route 138 a été fermée à la circulation durant plusieurs heures. La circulation a repris en alternance vers 1h40. Elle est complètement rétablie depuis.
L’enquête pour déterminer les circonstances de l’événement suit son cours.
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.