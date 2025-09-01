Un programme de mentorat scolaire prend de l’ampleur à Baie-Comeau

Alors que la rentrée scolaire 2025-2026 met en lumière une hausse record d’élèves vulnérables au Québec, l’organisme École des Grands renforce sa présence dans plusieurs régions, dont la Côte-Nord. À Baie-Comeau, le programme de mentorat poursuit son implantation et devrait rejoindre cette année près d’une soixantaine de participants.

L’hiver dernier, le projet mis en place au Cégep de Baie-Comeau a permis à 32 élèves du primaire d’être accompagnés par 15 mentors collégiens.

Pour la nouvelle année scolaire, les organisateurs prévoient un maintien de la participation avec environ 30 élèves et 30 mentors. Les écoles baie-comoises Mgr Bélanger et Saint-Cœur-de-Marie, relevant du Centre de services scolaire de l’Estuaire, sont actuellement partenaires du programme.

« Le taux de participation est excellent et démontre que les besoins sont réels dans notre milieu. Les jeunes répondent bien à ce modèle de soutien », indique la Fondation W. qui pilote l’initiative. La coordination locale est assurée au cégep par Sarah-James Tremblay, professeure en travail social.

Un contexte de pressions budgétaires

À l’échelle provinciale, l’organisme rappelle que près d’un garçon sur cinq et plus d’une fille sur dix quittent le secondaire sans diplôme, et que plus de 70 % des jeunes de niveau collégial dépassent les délais prévus pour l’obtention de leur diplôme.

Les contraintes budgétaires en éducation accentuent ces difficultés : pénurie d’enseignants, manque de services spécialisés et ratios élevés en classe. « Derrière chaque chiffre, il y a un enfant qui a besoin d’un coup de pouce pour croire en ses capacités », souligne Alisha Wissanji, fondatrice de l’École des Grands.

Pour l’instant, Baie-Comeau est la seule ville nord-côtière à accueillir le programme. Toutefois, la Fondation W. confirme que des démarches sont amorcées pour ouvrir un projet similaire à Sept-Îles, après avoir été approchée par des écoles primaires de la région.

Des résultats mesurés

Une étude récente confirme que l’École des Grands a des impacts concrets sur la réussite éducative. Le programme contribue à freiner la baisse des résultats en mathématiques chez les garçons vulnérables et favorise le développement personnel et social des mentors collégiens.

Les données locales de la Côte-Nord, attendues cet automne, permettront de mesurer plus finement les retombées sur les élèves de Baie-Comeau.