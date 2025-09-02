Congrès des plus belles baies du monde : Tadoussac sera une vedette internationale

C’est le souhait du président du comité organisateur du Congrès des plus belles baies du monde qui, pour la première fois de son histoire, invitera les photojournalistes de partout dans le monde pour faire connaître Tadoussac dans leur pays respectif.

Et mine de rien, il y a en des pays représentés au 19e congrès mondial de l’Association des plus belles baies du monde.

« Nous avons 45 baies membres, et 42 enregistrées. Au total, ça fait 24 pays sur quatre continents », précise le président du comité organisateur, Guy Rousset.

Ce dernier ajoute qu’au temps où il représentait Tadoussac avant de devenir président de l’Association en 1999, il y avait moins d’une dizaine de baies au niveau mondial.

Nouvelle tradition

Le congrès a innové cette année avec une nouvelle formule d’invitation pour les délégués. « La tradition voulait que la baie hôte invite quatre délégués par baie membre de l’Association », détaille M. Rousset.

« Ce qu’on a demandé aux baies, c’est de remplacer le quatrième délégué par un journaliste. On a demandé à ce que les journalistes qui viendront soient dans le domaine du journalisme d’aventure, de tourisme, de voyage ou d’expédition », ajoute-t-il.

Tadoussac dans Paris-Match

Des photojournalistes de plusieurs magazines, revues et quotidiens européens et asiatiques qui viendront donc mitrailler Tadoussac avec leurs caméras.

« Pour le ministère du Tourisme du Québec, l’Europe, c’est une clientèle prioritaire en raison des ressemblances culturelles, mais pour développer de nouvelles clientèles comme le Japon et la Corée du Sud, ça devient très intéressant », estime Guy Rousset.

Le président n’a pas spécifié d’emblée les noms des publications présentes, mais largue celui de Paris-Match, une référence mondiale dans le domaine du photojournalisme.

« Le directeur général qui vient de prendre sa retraite sera sur place, accompagné d’une journaliste aventure du magazine. On va donc avoir un reportage sur le congrès à Tadoussac dans Paris-Match », dévoile M. Rousset.

« L’arrivée de journalistes donne une plus-value à l’événement, qui va permettre au monde de découvrir non seulement Tadoussac, mais aussi la Haute-Côte-Nord et la province », enchaîne-t-il.

Du réseautage qui paie

Du 21 au 24 septembre, environ 130 congressistes pourront alterner entre conférences et allocutions toujours dans le but de réseauter.

Cela n’est pas anodin pour le président, car les villes et villages situés dans les baies sont tous confrontés à la montée du niveau des océans et à l’érosion des berges « dans un degré de problématique variable ».

« Des échanges ont commencé à se faire entre spécialistes, ingénieurs, chercheurs et universitaires qui travaillent sur ces problématiques mondiales, et le congrès est une occasion pour les délégués de rassembler autour de ça », affirme M. Rousset.

Ce dernier donne en exemple le maillage réussi entre les représentants brésiliens et les chercheurs du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) en 2003.

« Au Brésil, c’était un peu l’anarchie sur les navires d’observation des baleines. Les représentants se sont inspirés du GREMM et ont établi un système d’observation des baleines dans leur pays », cite le président en exemple.