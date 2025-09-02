SAAQclic: François Legault continue de plaider l’ignorance sur les coûts

Par Frédéric Lacroix-Couture 1:39 PM - 2 septembre 2025
Temps de lecture :

Le premier ministre du Québec, François Legault, est photographié sur un écran alors qu'il témoigne devant la Commission Gallant, à Montréal, le mardi 2 septembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Christopher Katsarov

Le premier ministre du Québec, François Legault, a continué de plaider qu’il ignorait tout de la facture et des dépassements de coûts du projet informatique de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) jusqu’à l’hiver dernier avec le rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ).

M. Legault a livré son témoignage fort attendu devant la commission Gallant, mardi à Montréal, durant lequel il a blâmé les dirigeants de la société d’État. 

Il a martelé avoir seulement été mis au fait des coûts de la modernisation technologique de la SAAQ au moment de la publication du rapport du VGQ en février dernier. 

Et ce n’est qu’au lancement raté de la plateforme SAAQclic, en février 2023, qu’il entend parler pour la première fois du virage numérique de la société, a affirmé le premier ministre. 

«Autant le coût que le dépassement, il n’y a personne qui ne m’a parlé de ça avant février 2025. Moi, jusque là, ce que je pensais, c’est qu’il y avait essentiellement un problème d’implantation. (…) Il n’y avait pas à l’époque de questions de coûts ou de dépassements avant février 2025», a-t-il dit.

Le chef caquiste a toutefois reconnu que l’information sur les dépassements de coûts aurait dû monter à lui bien avant, et que ses ministres auraient dû davantage questionner la SAAQ sur la facture du projet.

M. Legault a critiqué au passage le contrat avec le consortium composé des firmes SAP et LGS, ne manquant pas de rappeler qu’il a été signé en 2017 sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard. 

Il a pointé des lacunes au contrat à propos de la responsabilité de chacun en cas de dépassements de coûts et de retards. 

La commission d’enquête, présidée par le juge Denis Gallant, examine comment la conception de la plateforme SAAQclic a entraîné des dépassements de coûts d’au moins 500 millions $.

L’ex-secrétaire général Yves Ouellet et le chef de cabinet du premier ministre, Martin Koskinen, témoigneront aussi cette semaine.

Le virage numérique de la SAAQ, qui comprend la plateforme SAAQclic, devrait coûter au moins 1,1 milliard $, selon le VGQ.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Sacré-Coeur : Hydro-Québec teste le potentiel éolien près de la ZEC Chauvin

Le 2e adolescent le plus en forme de la planète vient de Baie-Comeau

Ferme Desrochers : du bœuf vendu directement à la ferme

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Sacré-Coeur : Hydro-Québec teste le potentiel éolien près de la ZEC Chauvin

Consulter la nouvelle

Le 2e adolescent le plus en forme de la planète vient de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 07 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord