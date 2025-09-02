Station Uapishka : 1,9 M$ pour ses 10 ans

La Station Uapishka a reçu un cadeau d’anniversaire de grande envergure pour ses 10 ans. Québec lui octroie 1,9 million de dollars pour structurer son offre touristique et renforcer son rôle dans le développement durable de la Manicouagan.

Cette aide financière servira à soutenir ce lieu d’hébergement dans la modernisation de son auberge et l’ajout d’une aile pour son personnel dans le but d’améliorer l’expérience client et de mettre en valeur la culture innue.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a mis en lumière cet appui à l’occasion d’un événement soulignant les 10 ans d’existence de la Station et réunissant plusieurs de ses partenaires.

« La Station Uapishka est un endroit unique grâce auquel on peut vivre une expérience en contexte nordique tout en s’enrichissant de la culture innue. C’est une fierté pour les gens d’ici, et sa renommée contribue au rayonnement de notre région », affirme l’élu.

Formée de deux associés, soit le Conseil des Innus de Pessamit et la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka, la Station Uapishka est un milieu de recherche qui vise à jumeler une mission d’acquisition de connaissances scientifiques à une vocation touristique, dans un patrimoine naturel et culturel.

« Modèle de cogestion ayant à cœur la transmission culturelle dans toutes ses actions, elle stimule la découverte et la protection d’un territoire d’exception reconnu par l’UNESCO », mentionne le gouvernement par voie de communiqué.

En plus de protéger les écosystèmes locaux et de mettre en valeur la culture innue, elle offre de l’hébergement en auberge et en chalet ainsi que de nombreuses activités de plein air, guidées ou non, dont la randonnée, le kayak, le ski hors-piste et de montagne ainsi que la motoneige hors-piste.

« Pour notre gouvernement, le tourisme est un levier d’intervention permettant de contribuer à la protection et à la mise en valeur des territoires et des cultures autochtones, à la prospérité économique durable de notre destination et à la résilience de notre industrie », déclare Caroline Proulx, ministre du Tourisme en précisant que la Station Uapishka incarne ces principes.

D’où provient l’aide financière ?

– 1 109 300 $ du ministère du Tourisme via le Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique ;

– 129 867 $ du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ;

– 694 500 $ de la Société du Plan Nord issus de son enveloppe d’opportunité.

Les fonds permettront entre autres la mise à niveau de ses installations pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée et réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

« Cela fait maintenant une décennie que la Station Uapishka contribue de manière exemplaire à la conservation des milieux naturels nordiques, en alliant rigueur scientifique et savoirs traditionnels autochtones. En misant sur la collaboration avec les communautés locales, elle incarne une approche durable et enracinée dans le territoire », conclut Benoit Charette, ministre de l’Environnement.