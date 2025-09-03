Colombier : cure de jeunesse pour la statue de Sainte Thérèse

Pour honorer sa patronne Sainte Thérèse qui a été canonisée il y a 100 ans, en 1925, l’église de Colombier restaure la statue qui prendra bientôt place devant ses portes.

C’est un projet pensé et coordonné par le bénévole Camille Gagnon. « Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose de spécial », raconte celui qui a analysé le travail qui avait à faire pour donner une cure de jeunesse à statue à l’effigie de Sainte Thérèse de Lisieux.

Le monument ne se transportait pas si facilement. « J’ai commencé à la regarder attentivement et elle est faite en béton. J’ai fait appel à Steeve Durand et avec son camion, on a transporté la statue jusqu’à chez nous en faisant très attention pour ne pas la briser », témoigne M. Gagnon.

L’objectif est de lui donner son look d’antan, c’est-à-dire les vraies couleurs de Sainte Thérèse, selon une reproduction. « Ça fait plusieurs années qu’elle est à l’église, peut-être depuis les débuts de Colombier. Un moment donné, elle a été repeinturée tout en blanc », explique le bénévole.

De plus, sa disposition sera modifiée. Au lieu d’être installé entre l’église et le presbytère comme c’était le cas, son socle sera déposé sur le trottoir blanc qui mène à l’établissement religieux.

« Le presbytère n’appartient plus à la Fabrique, il a été vendu. Je trouvais ça logique de rapatrier la statue devant l’église directement », affirme Camille Gagnon qui a convaincu le reste de l’équipe.

L’étape de la peinture

Après le transport de la statue, il était temps de sortir les pinceaux. C’est l’artiste de Colombier, Louise Lefrançois, qui a offert ses services pour cette étape importante du projet.

« Elle a déjà commencé et c’est très beau. Elle y met son style tout en gardant les couleurs originales de Sainte Thérèse. Je suis très heureux du résultat jusqu’à maintenant », commente M. Gagnon.

Trouver la peinture idéale pour ce genre de projet artistique n’a pas été chose simple. « Peinturer du béton, je ne savais pas comment faire ça, mentionne le bénévole. J’ai réussi à trouver un expert là-dedans à Baie-Comeau qui m’a vraiment bien conseillé sur le type de peinture à prendre. »

« La statue, elle avait des défauts. Il y avait plein de petits trous gros comme la tête d’une aiguille. Mais la peinture d’après, qu’il m’a fait mettre par-dessus, ça a tout refermé ça. Louise n’en revenait pas de voir comment sa peinture a bien travaillé. Il va rester des petits défauts dessus, mais rien comparé à ce qu’elle était », poursuit-il.

Afin de réaliser ce projet en honneur à la patronne de l’église de Colombier, Camille Gagnon a obtenu un budget de 1 000 $ de la part de la Fabrique. Grâce à l’aide de commanditaires, il n’avait atteint que la moitié de ce montant au moment d’écrire ces lignes.

Invitation au dévoilement

Les citoyens de Colombier et des environs sont invités au dévoilement de la statue restaurée à l’image de Sainte Thérèse de Lisieux. L’événement marquant aussi le centenaire de la canonisation de la sainte se déroulera le 14 septembre sur le site de l’église.

Tout d’abord, une messe dominicale est prévue à 10 h avec une exposition de photos d’époque qui commencera une heure avant. À 11 h, le monument en l’honneur de la patronne sera dévoilé. À 11 h 30, des cérémonies en hommage aux défunts auront lieu dans les deux cimetières paroissiaux.

À 12 h 15, ce sera l’heure du dîner communautaire. Il faut réserver son billet au coût de 10 $ auprès de Jacqueline (565-3283), Doris (565-3599) ou Henriette (565-3684). À partir de 13 h, il y aura une animation musicale en plein air, assurée par des artistes d’ici.

Second rendez-vous

Un deuxième événement est organisé pour souligner la nouvelle statue. Il est planifié le dimanche 5 octobre et débutera dès 8 h avec le premier brunch communautaire de la saison à la salle de la FADOQ de Sainte-Thérèse de Colombier.

Ensuite, une messe solennelle menée par l’évêque Mgr Jean-Pierre Charland est au programme à 10 h 30. Suivra la bénédiction de la statue restaurée de Sainte Thérèse à 11 h 45.