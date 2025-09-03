Fermeture temporaire du quai de Baie-Comeau

Le Port de Baie-Comeau a annoncé la fermeture temporaire de son quai au public jusqu’au 20 septembre inclusivement.
Cette mesure est nécessaire en raison d’opérations portuaires en cours.
« Le quai est fermé car un navire est actuellement à quai pour des réparations », a précisé Karine Otis, présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau.
La direction du Port remercie la population de sa compréhension et s’engage à informer la communauté dès la réouverture des installations.
Toute personne ayant des questions est invitée à communiquer directement avec l’administration portuaire.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord