Festival marin des Escoumins : un peu de pluie, mais beaucoup de plaisir

Le Festival marin des Escoumins a connu une belle année pour sa huitième édition, malgré un petit peu de pluie à gauche et à droite durant la fin de semaine de la fête du Travail.

L’événement s’est également essayé avec une nouvelle activité, qui reviendra l’an prochain tellement elle a fonctionné.

Cette année, la course de boîtes à savon a fait son entrée dans la programmation du festival, et sept participants se sont affrontés à coup de descentes dans la vieille côte du village.

Le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins, Stéphan Gaudreault, se réjouit de l’achalandage et du beau temps pendant la course le samedi en avant-midi.

« C’était un essai cette année, et on va essayer d’amener ça au niveau supérieur l’an prochain », dévoile le responsable.

Stéphan Gaudreault indique que l’activité était assez plaisante pour être reconduite, et que des nouveautés vont s’y greffer l’an prochain.

« Cette année, il y avait juste une catégorie et l’an prochain, on aimerait instaurer une catégorie expert pour adultes qui vont partir de plus haut dans la côte, et que l’activité dure une plus grosse partie de la journée », annonce-t-il.

Une formule qui fonctionne

Stéphan Gaudreault fait savoir que l’achalandage est toujours assez au rendez-vous pour l’événement de la fin de semaine de la fête du Travail.

L’apparence de pluie est venue compliquer les choses vendredi durant la parade de chars allégoriques dans le village. Le samedi, elle a forcé le déplacement des activités familiales le lendemain.

« Il y avait moins de monde le dimanche, mais c’était quand même plaisant et la réponse sur place a été bonne », évalue M. Gaudreault.

Le groupe hommage à Bob Bissonnette Chris Chelios Band et la formation baie-comoise The Delorean ont assuré la soirée du vendredi. Le responsable estime le nombre de spectateurs à environ 200.

Le samedi soir, l’humoriste Daniel Grenier est venu présenter son spectacle précédé d’une première partie de l’humoriste locale Myriam Maltais.

« C’est important pour nous de mettre du local dans notre programmation, et c’était une très belle soirée », détaille M. Gaudreault, qui estime au passage une centaine de billets vendus.

Déjà en préparation pour 2026

Stéphan Gaudreault fait savoir que l’alternance spectacle de musique et spectacle d’humour va demeurer en place pour la prochaine édition.

« C’est la formule qu’on vise encore pour l’an prochain, et on va y aller selon la disponibilité des artistes », assure le responsable.

Ce dernier révèle au passage que « quelques perches sont déjà tendues » auprès d’artistes pour l’année prochaine.

L’organisation du Festival marin veut également élargir ses activités pour tenir quelque chose dans la baie, ainsi que travailler à ce qu’il y ait davantage de véhicules lors de la parade.