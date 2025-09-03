Festival marin des Escoumins : un peu de pluie, mais beaucoup de plaisir

Par Renaud Cyr 2:17 PM - 3 septembre 2025
Temps de lecture :

C'était une première pour le Festival marin des Escoumins cette année avec la course de boîtes à savon. Photo Maxime Jodoin

Le Festival marin des Escoumins a connu une belle année pour sa huitième édition, malgré un petit peu de pluie à gauche et à droite durant la fin de semaine de la fête du Travail.

L’événement s’est également essayé avec une nouvelle activité, qui reviendra l’an prochain tellement elle a fonctionné.

Cette année, la course de boîtes à savon a fait son entrée dans la programmation du festival, et sept participants se sont affrontés à coup de descentes dans la vieille côte du village.

Le responsable volet récréatif et communautaire des Escoumins, Stéphan Gaudreault, se réjouit de l’achalandage et du beau temps pendant la course le samedi en avant-midi.

« C’était un essai cette année, et on va essayer d’amener ça au niveau supérieur l’an prochain », dévoile le responsable.

Stéphan Gaudreault indique que l’activité était assez plaisante pour être reconduite, et que des nouveautés vont s’y greffer l’an prochain.

« Cette année, il y avait juste une catégorie et l’an prochain, on aimerait instaurer une catégorie expert pour adultes qui vont partir de plus haut dans la côte, et que l’activité dure une plus grosse partie de la journée », annonce-t-il.

Une formule qui fonctionne

Stéphan Gaudreault fait savoir que l’achalandage est toujours assez au rendez-vous pour l’événement de la fin de semaine de la fête du Travail.

L’apparence de pluie est venue compliquer les choses vendredi durant la parade de chars allégoriques dans le village. Le samedi, elle a forcé le déplacement des activités familiales le lendemain.

« Il y avait moins de monde le dimanche, mais c’était quand même plaisant et la réponse sur place a été bonne », évalue M. Gaudreault.

Le groupe hommage à Bob Bissonnette Chris Chelios Band et la formation baie-comoise The Delorean ont assuré la soirée du vendredi. Le responsable estime le nombre de spectateurs à environ 200.

Le samedi soir, l’humoriste Daniel Grenier est venu présenter son spectacle précédé d’une première partie de l’humoriste locale Myriam Maltais.

« C’est important pour nous de mettre du local dans notre programmation, et c’était une très belle soirée », détaille M. Gaudreault, qui estime au passage une centaine de billets vendus.

Déjà en préparation pour 2026

Stéphan Gaudreault fait savoir que l’alternance spectacle de musique et spectacle d’humour va demeurer en place pour la prochaine édition.

« C’est la formule qu’on vise encore pour l’an prochain, et on va y aller selon la disponibilité des artistes », assure le responsable.

Ce dernier révèle au passage que « quelques perches sont déjà tendues » auprès d’artistes pour l’année prochaine.

L’organisation du Festival marin veut également élargir ses activités pour tenir quelque chose dans la baie, ainsi que travailler à ce qu’il y ait davantage de véhicules lors de la parade.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un incendie suspect à l’école La Marée de Pointe-Lebel

Québec et Ottawa débloquent des fonds pour aider les jeunes à se trouver un emploi

Le système n’a pas su protéger la fillette de Granby, conclut la coroner

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Un incendie suspect à l’école La Marée de Pointe-Lebel

Consulter la nouvelle
Actualité

Québec et Ottawa débloquent des fonds pour aider les jeunes à se trouver un emploi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 07 septembre 2025

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord