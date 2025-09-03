Le meurtrier de Robert Pickton plaidera coupable

Martin Charest, l’homme accusé du meurtre du tueur en série Robert Pickton, événement qui s’est produit en mai 2024 au pénitencier de Port-Cartier, compte plaider coupable.

C’est derrière des barreaux doubles du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines, dans l’aile super max, que Martin Charest et son avocate, Me Sonia Bogdaniec, ont fait part de l’intention de plaider coupable et qu’il s’agissait d’une décision réfléchie, même si les accusations sont récentes.

L’homme de 52 ans a fait savoir à la cour supérieure, en ce mercredi 3 août, qu’il voulait que son plaidoyer soit enregistré le plus rapidement possible.

En raison des conditions lors de la comparution de Martin Charest en virtuel, dans un endroit non propice à être bien vu pour s’assurer de la validité, il n’a pas été possible d’enregistré le plaidoyer.

Me Bogdaniec avait tenté de mettre de la pression sur le Service correctionnel pour que son client soit amené dans un autre endroit, mais sans succès.

Le juge de la cour supérieure, Jean-Louis Lemay, entendra donc la demande du détenu le 25 septembre. Martin Charest a demandé à ne pas être transféré à Sept-Îles pour cette audience. Le juge vérifiera avec Service correctionnel du Canada pour de meilleures conditions pour enregistrer le plaidoyer.

D’ici cette date, les deux parties exposeront au juge les faits communs des événements.

La sentence minimale pour meurtre au premier degré est la perpétuité, avec une possible libération conditionnelle après 25 ans. « Il n’y a pas de négociation à avoir », a indiqué Me Mélissa Hogan du Directeur des poursuites criminelles et pénales.