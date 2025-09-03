Un développement résidentiel dans la mire à Sacré-Coeur

Dans les dernières années, plusieurs projets de développement résidentiel ont été enclenchés sur la Côte-Nord dont un qui a récemment pris forme à Forestville. Pour la maire de Sacré-Cœur Lise Boulianne, « ça serait le temps que ça vienne vers chez nous ».

C’est dans cet esprit que la Municipalité aimerait développer une vingtaine de terrains contigus au terrain qui abritera éventuellement la résidence privée pour aînés (RPA).

Les terrains appartenant à la Municipalité seraient reliés par une nouvelle rue, et seraient situés derrière les rues Dufour et Zacharie.

Selon Mme Boulianne, le projet de RPA est « toujours sur la table », et la Société de développement de Sacré-Cœur qui le pilote ainsi que ses partenaires sont en attente d’actions gouvernementales.

« Pour le moment, il n’y a pas d’études qui ont été réalisées, mais l’intention est là. Dès qu’on aurait des nouvelles de la RPA, on enclencherait le processus », fait savoir Lise Boulianne.

Résoudre le problème de logement

Pour Lise Boulianne, il n’y a pas de doute, les problèmes de logement sont partout et Sacré-Cœur n’y échappe pas.

« On commence à avoir quelques maisons à vendre, mais les gens nous quittent. Ce n’est pas favorable pour nous », révèle-t-elle.

À l’heure où il est plus important que jamais d’attirer les jeunes familles ou de localiser rapidement des travailleurs, cette dernière entrevoit un dénouement semblable à la santé immobilière de Forestville à la suite de la construction des maisons de la Villa Forestville.

« On aimerait qu’il y ait des maisons à vendre, mais que les gens puissent se relocaliser dans le village de Sacré-Cœur », croit-elle.

Madame le maire fait savoir qu’il serait « trop difficile » pour se prononcer sur un échéancier ou un horizon en ce moment.

« On n’est pas rendu là, mais l’intention est là. Ça va être une priorité pour mon prochain mandat », annonce Lise Boulianne.