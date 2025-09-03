Un incendie suspect à l’école La Marée de Pointe-Lebel

Le 31 août, les pompiers sont intervenus pour éteindre un incendie à l’école La Marée de Pointe-Lebel. Le brasier a été maîtrisé rapidement, mais il est considéré suspect par la Sûreté du Québec.

« L’enquête est en cours pour déterminer s’il s’agit d’un incendie criminel ou non », affirme le sergent Hugues Beaulieu, sans en dévoiler davantage.

Aucun blessé n’a été causé par l’incendie et aucun dégât n’a été subi par l’établissement scolaire.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire ne souhaite pas commenter la situation pour ne pas nuire à l’enquête en cours.