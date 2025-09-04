Le remaniement ministériel promis par François Legault aura lieu la semaine prochaine

Le remaniement ministériel annoncé cet été par le premier ministre François Legault aura lieu la semaine prochaine. Afin que les nouveaux ministres puissent se familiariser avec leurs dossiers, la rentrée parlementaire est repoussée de deux semaines, soit jusqu’au 30 septembre.

Le caucus des députés caquistes qui devait se tenir la semaine prochaine à Thetford Mines est donc reporté.

Dans une déclaration écrite, le cabinet du premier ministre indique que «ce sera l’occasion de donner un nouvel élan à l’équipe gouvernementale et de faire place à de nouvelles idées pour faire avancer les priorités du gouvernement».

«Le premier ministre a promis des changements. Dans les dernières semaines, il a consulté les citoyens, ses députés et ses ministres pour préparer la suite et mieux répondre aux besoins des Québécois. Ces changements vont s’amorcer dès la semaine prochaine avec un remaniement ministériel», ajoute-t-on.

Le remaniement tant attendu aura donc lieu quelques jours après le témoignage de M. Legault devant la commission Gallant sur le fiasco SAAQclic et l’annonce de la mort du projet Northvolt.

Lors de son témoignage devant le juge Denis Gallant, M. Legault a attribué la responsabilité ultime du fiasco SAAQclic à ses ministres des Transports, Geneviève Guilbault et François Bonnardel.

Mercredi, les deux ministres du gouvernement Legault n’ont offert aucun commentaire aux journalistes.

Andrée Laforest à la mairie de Saguenay ?

Ces nouvelles surviennent la journée même où la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a convoqué les médias pour faire le «point sur son avenir politique». Une formulation indiquant généralement une démission.

Des rumeurs qui persistent depuis des mois suggèrent que Mme Laforest briguerait la mairie de Saguenay aux élections municipales qui auront lieu le 2 novembre prochain.

Si ces rumeurs s’avéraient fondées, le gouvernement devrait donc déclencher une élection partielle d’ici six mois pour remplacer Andrée Laforest dans la circonscription de Chicoutimi.

François Legault aura fort à faire pour présenter une image de renouveau aux Québécois. Son gouvernement est en chute libre dans les sondages.

Selon l’agrégateur de sondages Qc125, si les élections avaient lieu aujourd’hui, la Coalition avenir Québec récolterait entre zéro et trois sièges. Elle en détient actuellement 86.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2018, François Legault n’a fait qu’un seul remaniement ministériel d’importance, en 2020, durant la pandémie.

Il avait alors remplacé Danielle McCann à la Santé par Christian Dubé et nommé Sonia LeBel au Conseil du trésor, notamment.