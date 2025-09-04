Les ventes de cannabis sont en hausse et le prix est en baisse

La Société québécoise du cannabis (SQDC) a vendu davantage de cannabis au premier trimestre de 2025-2026 qu’à la même période l’an dernier, de sorte que ses revenus provenant de cette source ont augmenté de tout près de 16 %. Parallèlement, le prix moyen du cannabis a diminué de 4 %.

La société d’État a présenté jeudi ses résultats pour le premier trimestre de l’exercice financier en cours qui a pris fin le 21 juin dernier et affiche un résultat net et global de 27,7 millions $. Il s’agit d’une augmentation de 3,8 millions $ par rapport aux 23,9 millions $ engrangés au même trimestre de l’exercice précédent.

Les revenus du gouvernement ne s’arrêtent pas là puisqu’en plus de ce bénéfice net, la SQDC a encaissé en taxes de vente et d’accise quelque 68,0 millions $, dont 48,8 millions $ sont versés au gouvernement du Québec et 19,2 millions $ au gouvernement fédéral.

Ce résultat est imputable à des ventes totales de 181,0 millions $, en hausse de 18,1 millions $ ou 11 % comparativement aux ventes de 162,9 millions $ au premier trimestre de l’exercice 2024-2025.

En volume, ces ventes représentent un peu plus de 37 tonnes métriques de cannabis, comparativement à 32 tonnes à la même période l’an dernier, une hausse de 15,6 % similaire à celle de son bénéfice.

La SQDC impute ces progrès à la demande croissante de produits concentrés ainsi qu’à l’ajout de huit nouvelles succursales.

Quant au prix de vente moyen, celui du gramme de cannabis s’est situé à 5,61 $, toutes taxes incluses et tous produits de cannabis confondus, comparativement à 5,84 $ au premier trimestre de 2024-2025.

Les clients de la SQDC préfèrent – et de loin – se déplacer que de commander en ligne. Les ventes en succursale se sont élevées à 173,4 millions $ alors que les ventes en ligne ont atteint 7,6 millions $, en légère baisse.

La SQDC rappelle que tous les bénéfices et taxes issus de la vente de cannabis et de ses dérivés sont entièrement versés au ministère des Finances du Québec qui les destine à la prévention et la recherche en matière de cannabis et à la lutte contre les méfaits liés à l’usage de substances psychoactives. Ce sont donc 76,5 millions $ qui sont versés au Fonds de lutte contre les dépendances.

La direction de la SQDC précise par ailleurs qu’elle se prépare à «commercialiser de façon responsable» les produits de vapotage à la fin de l’automne 2025.