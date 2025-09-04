Un esturgeon échoué attire l’attention a Pointe-Lebel 

Ce n’est pas tant la découverte d’un esturgeon échoué sur une plage qui étonne les spécialistes, mais plutôt l’endroit où il a été retrouvé : la Côte-Nord. Le 1er septembre, une citoyenne marchant dans le secteur de Pointe-Paradis à Pointe-Lebel est tombée face à ce grand poisson, d’abord pris pour un esturgeon jaune.

Après analyse des photos et des descriptions, le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) estime qu’il s’agirait plutôt d’un esturgeon noir.

La longueur du museau et l’allure générale de l’individu appuient cette identification. « Le lieu de l’observation, Pointe-Lebel, est davantage cohérent avec l’habitat de l’esturgeon noir en raison de la salinité élevée de l’eau », a expliqué Daniel Labonté, relationniste de presse du ministère.

Contrairement à l’esturgeon jaune, une espèce d’eau douce pouvant occasionnellement tolérer une faible salinité, l’esturgeon noir est une espèce anadrome. Il se reproduit en eau douce, mais passe la majorité de sa vie en eau salée ou saumâtre, ce qui correspond mieux aux conditions du fleuve dans ce secteur.

Une présence en hausse sur la Côte-Nord

Chaque année, quelques signalements d’esturgeons échoués parviennent aux autorités. Ce qui est moins commun, c’est que la découverte se soit produite sur la Côte-Nord.

Depuis quelques années, les signalements d’esturgeons noirs vivants se multiplient dans la région, notamment près des embouchures de rivières comme la Betsiamites et la Moisie, ainsi que dans certains cours d’eau de la Gaspésie.

L’espèce semble fréquenter ces habitats plus régulièrement qu’on ne le croyait, probablement pour s’y nourrir d’invertébrés et de petits poissons.

La cause exacte de la mort du spécimen retrouvé à Pointe-Lebel demeure toutefois inconnue.

Une espèce en meilleure posture

Des analyses récentes indiquent que l’abondance de l’esturgeon noir, particulièrement aux stades juvéniles et subadultes, est en hausse dans le Saint-Laurent.

Cette progression constitue une bonne nouvelle pour l’espèce, considérée comme possiblement surexploitée dans les années 2000 et 2010. L’augmentation de la population pourrait expliquer en partie la hausse des signalements.

Contribution citoyenne recherchée

Le MELCCFP encourage la population à signaler leurs observations d’esturgeons ou d’autres espèces aquatiques. Ces signalements peuvent être faits notamment par l’application mobile iPêche.

Les données recueillies aident les biologistes à mieux suivre la présence et l’évolution de ces poissons dans le fleuve.