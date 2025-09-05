20 M$ pour soutenir des projets d’infrastructures minières

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:56 AM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Kateri Champagne Jourdain, ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Patrick Beauchesne, président-directeur général de la Société du Plan Nord, et Yves Montigny, député de René-Lévesque Photo Vincent Rioux-berrouard

C’est dans les installations de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire que deux ministres du gouvernement québécois ont annoncé un nouveau programme qui vise la construction d’infrastructures minières.

Une somme de 20,75 M$ est consacrée pour l’Enveloppe nordique d’infrastructures en appui au secteur minier (ENIAM). Les projets devront permettre la construction ou l’amélioration d’infrastructures stratégiques de transport terrestre ou de transport d’énergie renouvelable.

« Ce geste concret vient répondre à des réalités bien connues. Notre territoire est vaste et ses accès sont parfois complexes et coûteux », explique la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Les entreprises, municipalités, MRC ou communautés autochtones peuvent déposer un projet pour ce programme.

Les projets pourront aussi aider les communautés locales, croit la Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord.

« Cela est bénéfique pour le développement de projets et pour nos communautés. Ça peut aider à l’accès d’une communauté ou à l’évacuer en cas de feu de forêt par exemple. C’est gagnant pour tous d’investir dans nos infrastructures au nord du 49e parallèle », dit la ministre.

L’enveloppe peut servir à la construction d’un chemin de fer ou l’installation de panneaux solaires, affirme la ministre.

Cette annonce s’inscrit dans la volonté du gouvernement de développer l’exploitation des minéraux critiques.

« On veut maximiser le développement de la filière des minéraux critiques et stratégiques… Alors, si on veut accélérer ses projets [de minéraux critiques], il faut avoir les infrastructures nécessaires pour accéder au territoire et sortir le minerai », affirme Maïté Blanchette Vézina.

Elle indique que le manque d’infrastructures peut parfois être un irritant pour le développement d’un projet minier. Elle espère ainsi que cette somme contribuera à faire propulser certains projets.

La Société du Plan Nord sera en charge de géré le programme.

