Accident sur la 389 : deux blessés et circulation en alternance

Un accident impliquant un camion est survenu aujourd’hui en début de soirée sur la route 389, au kilomètre 196, dans le secteur de Rivière-aux-Outardes, à proximité de Baie-Comeau.

Selon la sergente Ève Joubert, porte-parole de la Sûreté du Québec, le camion aurait effectué une sortie de route. Deux personnes ont été blessées lors de la collision. Leur état n’a pas été précisé, mais on ne craindrait pas pour leur vie.

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable confirme que la circulation est actuellement en alternance dans ce secteur. L’entrave est en vigueur depuis 19 h 18 et sa durée demeure indéterminée. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à prévoir des délais supplémentaires dans leurs déplacements.

Les autorités rappellent que la route 389, reliant Baie-Comeau à Fermont, est une voie où la vigilance est de mise en raison de sa configuration sinueuse et de la présence fréquente de véhicules lourds.