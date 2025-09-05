Élections municipales : Guy Brisson présente sa candidature à Sacré-Cœur

Un candidat aux élections municipales du 2 novembre vient de se dévoiler à Sacré-Cœur. Guy Brisson se présentera comme conseiller municipal.

Natif de Sacré-Cœur, M. Brisson a quitté son patelin quelque temps pour revenir y vivre à temps plein il y a 10 ans afin de prioriser ses liens familiaux.

« Mon retour à mes racines m’a permis de m’impliquer dans mon milieu », témoigne celui qui a notamment fondé le club de soccer Les Élans « en mettant en place une formule qui implique les familles et qui exige très peu de frais ».

Ce projet, il le qualifie de « succès collectif » qui rejoint ses valeurs. C’est d’ailleurs des projets comme celui-ci qui motivent sa décision de se lancer en politique municipale. Le candidat prend également à cœur le bien-être des gens de son milieu.

« Je souhaite travailler de façon constructive avec les gens et les organisations qui s’impliquent dans notre milieu pour apporter encore plus de dynamisme dans notre village et aussi dans notre MRC », dit-il dans sa candidature publiée sur les réseaux sociaux le 5 septembre.

Il affirme croire aux collaborations qui se mettent en place et s’il est élu conseiller municipal, il souhaite donner de la force à celles-ci.

« Comme conseiller indépendant, je souhaite être à votre écoute et proche de vous. J’ai toujours été un gars d’équipe et je continuerai de l’être », conclut M. Brisson qui espère obtenir la confiance de ses concitoyens le 2 novembre.