Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord : le calendrier est sorti

Encerclez ou notez la date du 18 octobre à votre agenda. La saison 2025-2026 de la Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord prendra alors son envol.

C’est à Baie-Comeau que s’ouvrira la prochaine saison, alors que les Pionniers CFL de l’endroit accueilleront les champions en titre, les Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles. Cette rencontre est prévue au Centre sportif Alcoa.

L’ouverture locale des trois autres formations se fera le 25 octobre pour les Gaulois de Port-Cartier, le 7 novembre pour les Basques et le 8 novembre pour les Marchands de Havre-Saint-Pierre.

Encore cette saison, les équipes disputeront chacune huit parties. Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre croiseront le fer à quatre reprises. Il en sera de même entre Baie-Comeau et Port-Cartier.

À l’horizon

Même s’il est encore tôt pour parler du portrait de chacune des formations du Circuit CFM, alors que les camps ne sont pas encore lancés, quelques informations parviennent des organisations.

Basques – Groupe Olivier

Chez les Basques, les dates du camp seront annoncées dans les prochains jours. Le joueur et directeur général de la formation, Nylan Bouchard, qui ratera les premiers matchs (suspension), indique que le noyau sera de retour.

La formation de l’entraîneur-chef Érick Miousse devra toutefois pallier les départs, notamment de Gabriel Poisson et Alex Jalbert. De nouveaux joueurs pourraient ainsi se tailler un poste.

L’objectif des Basques, parole de Nylan Bouchard, est de remporter la coupe pour une deuxième année de suite. Il mentionne que les Marchands seront de sérieux prétendants aux grands honneurs.

Gaulois – PCR

Du côté des Gaulois, Alain Desrosiers, qui a pris le relais de feu Michel Losier en cours de saison, poursuivra son travail derrière le banc comme entraîneur-chef.

Le camp de l’équipe port-cartoise est prévu les 4 et 5 octobre avec une pratique chaque jour (12 h à 13 h le samedi, 10 h à 11 h le dimanche) et un match intra-équipe (20 h le samedi et 14 h le dimanche).

Sébastien Deschênes entend prendre une année de recul comme joueur et n’assurer que la gestion de l’équipe. Le noyau risque d’être le même. Capitane Nicolas Mayrand a fait savoir qu’il pourrait dépanner si l’horaire le permet.

Marchands

À Havre-Saint-Pierre, les hockeyeurs désireux de porter les couleurs des Marchands sont conviés aux pratiques du dimanche soir, 19 h. Le camp commence le 14 septembre. L’entraîneur-chef Luc Cyr misera sur les mêmes adjoints, en Guillaume Boulay et Luc Picard.

Sur la glace, le seul joueur qui a déjà fait part de sa décision de ne pas revenir est Pier-André Richard. La formation cayenne pourra toutefois compter sur Tim Boudreau.

Pionniers – CFL

Du côté des Pionniers de Baie-Comeau, le camp de sélection se tiendra les 19, 20 et 21 septembre à Pessamit, en raison des disponibilités de glace. Des coupures seront effectuées, puis une rencontre hors concours aura lieu le 27 septembre contre les Montagnais de Pessamit.

Le DG de la formation a indiqué que Martin Vigneault, Maxime Simoneau et Alex Michaud ne seront pas de retour. Pour Jean-François Landry, « c’est indécis », a fait savoir Samuel Gagnon. « On a de très bons nouveaux qui s’en viennent », a-t-il ajouté.

Sur une tout autre note, Samuel Gagnon a fait savoir qu’il était déçu et mécontent que Félix Girard ne puisse se joindre aux Pionniers, après avoir annoncé sa venue avec l’équipe en juin.

Un règlement de la jadis Ligue Senior AA de la Côte-Nord fait en sorte qu’un joueur qui a joué pro doit attendre deux ans avant de faire partie du circuit. Félix Girard, ancien porte-couleurs du Drakkar de Baie-Comeau, a évolué dans une ligue professionnelle en Suède lors de la saison 2024-2025.

« Le gars vient de retrouver la place où il a joué junior, et on le perd pour une période indéterminée. J’appelle ça la clause Félix Girard. On était chanceux de l’avoir », a soulevé le DG des Pionniers, Samuel Gagnon. Il dit avaler sa pilule, mais n’est pas d’accord avec le règlement.

Il compte militer pour que ce règlement soit changé, tout en comprenant l’importance de la parité dans la ligue.

« On va s’essayer pour l’an prochain. Il a 31 ans, il va finir par jouer pour les Pionniers. »

Ce que Samuel Gagnon déplore surtout, c’est que le règlement ait fait surface après l’annonce de la signature de Girard à la fin juin.

« On est le mouton noir », se désole-t-il.

Ligue de hockey Senior AA de la Côte-Nord – Circuit CFM

Calendrier – Saison 2025-2026

18 octobre / 19 h 30 – Sept-Îles vs Baie-Comeau

25 octobre / 20 h – Sept-Îles vs Port-Cartier

7 novembre / 20 h – Port-Cartier vs Baie-Comeau

7 novembre / 20 h 30 – Havre-Saint-Pierre vs Sept-Îles

8 novembre / 20 h – Baie-Comeau vs Havre-Saint-Pierre

14 novembre / 20 h – Baie-Comeau vs Port-Cartier

15 novembre / 20 h – Sept-Îles vs Havre-Saint-Pierre

21 novembre / 20 h 30 – Port-Cartier vs Havre-Saint-Pierre

29 novembre / 20 h – Havre-Saint-Pierre vs Port-Cartier

29 novembre / 20 h – Baie-Comeau vs Sept-Îles

6 décembre / 19 h 30 – Havre-Saint-Pierre vs Baie-Comeau

20 décembre / 20 h – Sept-Îles vs Havre-Saint-Pierre

20 décembre / 20 h – Baie-Comeau vs Port-Cartier

27 décembre / 20 h – Port-Cartier vs Sept-Îles

10 janvier / 19 h 30 – Port-Cartier vs Baie-Comeau

10 janvier / 20 h – Havre-Saint-Pierre vs Sept-Îles

*Certaines des parties à Baie-Comeau pourraient se tenir au Centre Henri-Desjardins)