Route 172 : entrave routière à Sacré-Coeur le 5 septembre
La route 172. Photo Johannie Gaudreault
Les automobilistes qui passent par Sacré-Coeur aujourd’hui pourraient être ralentis par une entrave en raison d’une inspection de structure sur la route 172.
Entre le chemin du Lac-de-l’Écluse et la rue des Cyprès, la circulation sera en alternance dans les deux directions entre 7 h et 18 h. Les travaux devraient être terminés aujourd’hui.
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe de ces travaux sur Québec 511.
