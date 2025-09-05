Route 172 : entrave routière à Sacré-Coeur le 5 septembre

Par Johannie Gaudreault 8:47 AM - 5 septembre 2025
Temps de lecture :

La route 172. Photo Johannie Gaudreault

Les automobilistes qui passent par Sacré-Coeur aujourd’hui pourraient être ralentis par une entrave en raison d’une inspection de structure sur la route 172.

Entre le chemin du Lac-de-l’Écluse et la rue des Cyprès, la circulation sera en alternance dans les deux directions entre 7 h et 18 h. Les travaux devraient être terminés aujourd’hui.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe de ces travaux sur Québec 511.

