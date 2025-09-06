Expo à l’Alternative : explorer la matière sous de nouveaux angles

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 6 septembre 2025
Amélie Brindamour détient un baccalauréat en arts visuels et une maîtrise en enseignement des arts de l'Université Concordia. Photo Karianne Nepton-Philippe

L’artiste Amélie Brindamour présente, pour la toute première fois, ses créations sur la Côte-Nord. Le vernissage de cette exposition, façonnée avec Panache art actuel, pour laquelle elle joue avec la matière, s’est tenue le 4 septembre à la salle de l’Alternative à Baie-Comeau. 

Chaque pièce, de son exposition Raccommoder : Nouveaux assemblages, révèle un travail minutieux de la matière.

« Mon point de départ était de travailler avec des biomatériaux, des matériaux faits à partir d’éléments naturels. Que ce soit végétal, minéral ou animal », dévoile l’artiste de Montréal. 

Elle avait en tête un but bien précis, mais elle a fini par se laisser guider par la matière elle-même.

Raccommoder : nouveaux assemblages est un corpus d’œuvres sculpturales qui jouent avec la matière, soit le mycélium, le bioplastique à base d’agar, la pierre, l’impression 3D, la pâte à modeler et l’acier. Photo Karianne Nepton-Philippe

« Avec les matériaux, j’ai travaillé des formes que je trouvais intéressantes, qui mettaient en valeur leurs effets », raconte-t-elle, devant trois réalisations faites avec des matériaux à base d’algues. 

Avec ceux-ci, elle a joué la transparence, tandis que plus loin dans la pièce, des éléments plus bruts sont conçus avec du champignon fraîchi. « Je l’ai cultivé et ensuite asséché dans un four. Ça prend une forme permanente », illustre-t-elle. 

L’artiste a aussi intégré des éléments faits avec de la pierre ainsi que des croquis de ses formes accrochés au mur. « Je m’inspire des images de la nature, mais aussi des images de modélisation 3D. C’est de jouer entre les matériaux naturels et synthétiques. »

Cette exposition se déroulera à la salle d’exposition del’Alternative en partenariat avec la ville de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Panache art actuel

Ces créations découlent d’un projet débuté en 2023. « J’ai commencé lors d’une résidence d’artistes à Saint-Jean-de-Port-Joli. J’ai appliqué un an plus tard à Panache art actuel », mentionne Amélie Brindamour. 

« J’aimais le principe de pouvoir exposer dans une grande salle. Je n’avais jamais non plus exposé sur la Côte-Nord, c’était donc une belle opportunité », ajoute-t-elle. Le mandat de Panache art actuel, qui s’intéresse grandement aux projets liés à l’environnement, touche aussi l’artiste. 

L’exposition sera présente à l’Alternative jusqu’au 19 octobre. 

