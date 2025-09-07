La Haute-Côte-Nord facilite la collecte des carcasses d’orignaux

Par Johannie Gaudreault 8:00 AM - 7 septembre 2025
Les carcasses d'orignaux peuvent être disposées dans des points de dépôt spécialement aménagés par la MRC. Photo iStock

Les chasseurs de la Haute-Côte-Nord disposent depuis quelques années déjà d’un service simple et respectueux pour se départir de leurs carcasses d’orignaux. La MRC a annoncé le retour de la mise en place de points de dépôt répartis sur le territoire afin d’assurer une gestion sécuritaire et ordonnée de ces résidus de chasse.

Pour utiliser le service, les carcasses doivent être placées dans des sacs robustes et bien fermés. Ces sacs sont remis gratuitement lors de l’enregistrement des gibiers, directement aux postes d’accueil des zones d’exploitation contrôlées (ZEC). Une fois ensachées, les carcasses doivent être déposées dans les conteneurs identifiés à cet effet.

Sept points de dépôt sont accessibles aux chasseurs :

Portneuf-sur-Mer : Écocentre (2A, route 138)

Longue-Rive : Avant la ZEC Iberville (Usine Ushkuai)

Les Escoumins : 1,5 km après l’accueil de la ZEC Nordique

Sacré-Cœur : Ancien poste d’accueil de la ZEC Chauvin (900, chemin du Moulin)

Essipit : À l’arrière du centre administratif (32, rue de la Réserve)

Les Bergeronnes : Écocentre (1005, rang St-Joseph)

Forestville : À l’arrière de la ZEC Forestville (41, route 138)

La MRC invite les chasseurs à respecter ces consignes pour faciliter le traitement des carcasses et contribuer à maintenir la propreté et la sécurité des lieux publics.

Pour toute information supplémentaire, il est possible de communiquer avec le Service de la gestion des matières résiduelles de la MRC de La Haute-Côte-Nord au 418 233-2102, poste 245

Périodes de chasse

Dans la zone 18 (Haute-Côte-Nord et Manicouagan), la chasse à l’arc et à l’arbalète a débuté le 6 septembre et se poursuit jusqu’au 21 septembre. Les chasseurs ont droit d’abattre les mâles, femelles et veaux cette année.

Ensuite, du 27 septembre au 13 octobre, il sera possible de récolter son trophée à l’arme à feu, à l’arc et à l’arbalète, toujours dans la zone 18. Il s’agit d’une année permissive, dont les mâles, femelles et veaux sont acceptés.

Source : ministère de la Faune

