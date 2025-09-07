Un accident sur le chantier de la rue Smith à Sept-Îles
L'événement s'est produit à l'intersection de la rue Smith et de l'avenue Jolliet.
Un événement plutôt inusité est survenu à Sept-Îles ce samedi vers 22h30 sur la rue Smith.
Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés pour un délit de fuite après qu’un véhicule ait subi un accident. L’automobile a terminé sa course sur un tas de gravier. La rue Smith est fermée à la circulation depuis la fin du mois d’août pour des travaux de réfection de la chaussée.
La suspecte a finalement été retrouvée et arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies, affirme la porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie.
